Жители Испании потребовали от властей снизить налоги на бензин

МАДРИД, 13 мар - РИА Новости. Жители Испании требуют от властей принять меры для защиты населения от экономических последствий конфликта вокруг Ирана, например, снизить налоги на бензин, опасаясь дальнейшего роста цен и ухудшения качества жизни, выяснило РИА Новости, проанализировав соцсети.

Жители королевства в последние дни активно обсуждают в соцсетях возможное влияние кризиса на Ближнем Востоке на экономическую ситуацию в Европе. Многие пользователи пишут, что государство должно заранее подготовить меры поддержки населения, чтобы смягчить возможный рост цен на энергию и транспорт, выяснило РИА Новости.

Некоторые комментаторы предлагают конкретные меры - например, временное снижение налогов на топливо или программы поддержки домохозяйств. По их словам, международные кризисы не должны автоматически перекладываться на расходы обычных граждан.

"Если нефть дорожает, государство хотя бы должно снижать налоги на бензин. Иначе вся нагрузка ложится на домохозяйства", - написал один из пользователей в социальной сети X.

Часть участников обсуждений также напоминает о мерах, которые власти вводили во время энергетического кризиса в Европе , включая субсидии на топливо и помощь уязвимым семьям. По их мнению, правительство должно быть готово применить аналогичные инструменты, если ситуация на энергетических рынках продолжит ухудшаться.

"Мы уже проходили через энергетический кризис несколько лет назад. Власти должны заранее подготовиться, чтобы семьи снова не оказались перед ростом счетов", - написал один из комментаторов.

Летом 2022 года инфляция в Испании ускорилась до 10,8%, что стало самым высоким показателем с 1984 года. По информации национального института статистики Испании, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая на тот момент подорожала на 49,4%.

Ранее РИА Новости выяснило, что цены на дизельное топливо и бензин в Испании резко выросли на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана . За неделю с 4 по 10 марта стоимость дизельного топлива увеличилась примерно на 16,4%, а бензина марки 95 - на 7,3%.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану . Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке