В Иркутске шесть человек арестовали по делу об убийстве 8 марта

ИРКУТСК, 13 мар - РИА Новости. Суд в Иркутске арестовал шесть человек, включая трех несовершеннолетних, по обвинению в хулиганстве и убийстве 28-летнего мужчины во время спровоцированного фигурантами конфликта, сообщает Иркутская областная прокуратура.

По версии следствия, вечером 8 марта компания из шести молодых людей возрастом от 15 до 23 лет спровоцировала конфликт с двумя незнакомыми мужчинами в торговом центре микрорайона Ново-Ленино. Нецензурно выражаясь, они напали на потерпевших, несмотря на большое скопление людей.

Одному из мужчин удалось убежать от хулиганов, второй пытался скрыться в аптеке, где один из нападавших, 17-летний юноша, нанес ему удар ножом в ногу. В результате 28-летний пострадавший потерял много крови и скончался в машине скорой помощи.