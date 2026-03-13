https://ria.ru/20260313/irkutsk-2080490398.html
В Иркутске шесть человек арестовали по делу об убийстве 8 марта
Суд в Иркутске арестовал шесть человек, включая трех несовершеннолетних, по обвинению в хулиганстве и убийстве 28-летнего мужчины во время спровоцированного... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T14:28:00+03:00
происшествия
иркутск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg
https://ria.ru/20250429/sud-2014121783.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_74ca336b88d05e7fc12955454dfe0902.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Иркутске суд арестовал шесть человек по делу об убийстве 8 марта
ИРКУТСК, 13 мар - РИА Новости. Суд в Иркутске арестовал шесть человек, включая трех несовершеннолетних, по обвинению в хулиганстве и убийстве 28-летнего мужчины во время спровоцированного фигурантами конфликта, сообщает Иркутская областная прокуратура.
По версии следствия, вечером 8 марта компания из шести молодых людей возрастом от 15 до 23 лет спровоцировала конфликт с двумя незнакомыми мужчинами в торговом центре микрорайона Ново-Ленино. Нецензурно выражаясь, они напали на потерпевших, несмотря на большое скопление людей.
Одному из мужчин удалось убежать от хулиганов, второй пытался скрыться в аптеке, где один из нападавших, 17-летний юноша, нанес ему удар ножом в ногу. В результате 28-летний пострадавший потерял много крови и скончался в машине скорой помощи.
"Действия 17-летнего нападавшего квалифицированы по пункту "и" части 2 ст. 105 УК РФ
(убийство из хулиганских побуждений), 10.03.2026 он заключен судом под стражу. Оставшиеся пять участников преступления также были установлены и задержаны... Им предъявлено обвинение по части 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). С учетом мнения прокуратуры им всем Ленинским районным судом Иркутска
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 8.05.2026", - говорится в сообщении
.