В Иркутске шесть человек арестовали по делу об убийстве 8 марта - РИА Новости, 13.03.2026
14:28 13.03.2026 (обновлено: 14:34 13.03.2026)
В Иркутске шесть человек арестовали по делу об убийстве 8 марта
В Иркутске шесть человек арестовали по делу об убийстве 8 марта - РИА Новости, 13.03.2026
В Иркутске шесть человек арестовали по делу об убийстве 8 марта
Суд в Иркутске арестовал шесть человек, включая трех несовершеннолетних, по обвинению в хулиганстве и убийстве 28-летнего мужчины во время спровоцированного... РИА Новости, 13.03.2026
иркутск
россия
происшествия, иркутск, россия
Происшествия, Иркутск, Россия
В Иркутске шесть человек арестовали по делу об убийстве 8 марта

В Иркутске суд арестовал шесть человек по делу об убийстве 8 марта

ИРКУТСК, 13 мар - РИА Новости. Суд в Иркутске арестовал шесть человек, включая трех несовершеннолетних, по обвинению в хулиганстве и убийстве 28-летнего мужчины во время спровоцированного фигурантами конфликта, сообщает Иркутская областная прокуратура.
По версии следствия, вечером 8 марта компания из шести молодых людей возрастом от 15 до 23 лет спровоцировала конфликт с двумя незнакомыми мужчинами в торговом центре микрорайона Ново-Ленино. Нецензурно выражаясь, они напали на потерпевших, несмотря на большое скопление людей.
Одному из мужчин удалось убежать от хулиганов, второй пытался скрыться в аптеке, где один из нападавших, 17-летний юноша, нанес ему удар ножом в ногу. В результате 28-летний пострадавший потерял много крови и скончался в машине скорой помощи.
"Действия 17-летнего нападавшего квалифицированы по пункту "и" части 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), 10.03.2026 он заключен судом под стражу. Оставшиеся пять участников преступления также были установлены и задержаны... Им предъявлено обвинение по части 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). С учетом мнения прокуратуры им всем Ленинским районным судом Иркутска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 8.05.2026", - говорится в сообщении.
