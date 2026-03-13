23:41 13.03.2026
В Иране опровергли запуск ракеты в сторону Турции
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана отвергают запуск ракеты в сторону Турции и отмечают необходимость изучения ситуации, заявил центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия".
В пятницу турецкое минобороны сообщило, что силы ПВО НАТО перехватили баллистическую ракету, запущенную из Ирана, это уже третий случай с начала эскалации конфликта.
"ВС Ирана опровергают любой запуск ракеты в сторону дружественной соседней Турции", - говорится в заявлении штаба, которое приводит гостелерадио компания Ирана.
Военные Ирана отметили необходимость изучения ситуации, указав, что США и Израиль стремятся испортить отношений Ирана с Турцией.
Ранее посол Ирана в Анкаре Мохаммед Хасан Хабибуллахзад также заявил, что Иран предполагает, что запуск ракет, перехваченных Турцией, был совершен третьими лицами.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Турция перехватила третью баллистическую ракету из Ирана
Вчера, 13:08
 
