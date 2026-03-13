21:24 13.03.2026 (обновлено: 22:12 13.03.2026)
США объявили награду десять миллионов долларов за информацию о лидере Ирана
Госдепартамент США объявил награду до 10 миллионов долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и других представителях руководства... РИА Новости, 13.03.2026
© REUTERS / WANA/ISNA/Hamed JafarnejadМоджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи
© REUTERS / WANA/ISNA/Hamed Jafarnejad
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Госдепартамент США объявил награду до 10 миллионов долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и других представителях руководства Исламской Республики.
"Программа госдепартамента "Вознаграждение за помощь правосудию" предлагает награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и входящих в него структур", - говорится в официальном объявлении о награде на сайте госдепа.
В список разыскиваемых также включены секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, заместитель главы администрации лидера по вопросам безопасности Али Асгар Хеджази, а также военный советник Яхья Рахим Сафави. Кроме того, Вашингтон готов заплатить за сведения о министре внутренних дел Эскандаре Момени и министре разведки Исмаиле Хатибе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Кадр из видеообращения Беньямина Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Верховный лидер Ирана не может показываться на публике, заявил Нетаньяху
12 марта, 22:55
 
