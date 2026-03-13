США объявили награду десять миллионов долларов за информацию о лидере Ирана

ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Госдепартамент США объявил награду до 10 миллионов долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и других представителях руководства Исламской Республики.
"Программа госдепартамента "Вознаграждение за помощь правосудию" предлагает награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и входящих в него структур", - говорится в официальном объявлении о награде на сайте госдепа.
В список разыскиваемых также включены секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, заместитель главы администрации лидера по вопросам безопасности Али Асгар Хеджази, а также военный советник Яхья Рахим Сафави. Кроме того, Вашингтон готов заплатить за сведения о министре внутренних дел Эскандаре Момени и министре разведки Исмаиле Хатибе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.