США объявили награду десять миллионов долларов за информацию о лидере Ирана

ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Госдепартамент США объявил награду до 10 миллионов долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и других представителях руководства Исламской Республики.

"Программа госдепартамента "Вознаграждение за помощь правосудию" предлагает награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и входящих в него структур", - говорится в официальном объявлении о награде на сайте госдепа.