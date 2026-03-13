19:41 13.03.2026 (обновлено: 21:37 13.03.2026)
"Удар по ахиллесовой пяте". План Ирана против США ужаснул Запад
"Удар по ахиллесовой пяте". План Ирана против США ужаснул Запад
"Удар по ахиллесовой пяте". План Ирана против США ужаснул Запад

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ответные удары Ирана по американским базам на Ближнем Востоке вынудят США пойти на уступки, такое мнение выразил британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture.
"Постоянные бомбардировки как Израиля, так и стран Персидского залива стали смертельным ударом и настоящей ахиллесовой пятой Запада и Трампа. В какой-то момент арабские страны Персидского залива начнут оказывать давление как на Израиль, так и на США, чтобы остановить атаки, и это может означать только одно: серьезные уступки со стороны Вашингтона", — говорится в публикации.
Журналист отметил, что операция против Ирана обернулась катастрофой для Вашингтона.
"С ростом цен на бензин, новым лидером в Иране, который не теряет ни минуты, <…> и ослабленным Израилем все кошмары Белого дома, кажется, сбываются одновременно", — заключил он.
Масштабная операция Израиля и США против ИРИ началась 28 февраля. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В МИД России осудили нападение, заявив, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на США и Израиле.
