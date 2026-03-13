"Удар по ахиллесовой пяте". План Ирана против США ужаснул Запад

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ответные удары Ирана по американским базам на Ближнем Востоке вынудят США пойти на уступки, такое мнение выразил британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture.
"Постоянные бомбардировки как Израиля, так и стран Персидского залива стали смертельным ударом и настоящей ахиллесовой пятой Запада и Трампа. В какой-то момент арабские страны Персидского залива начнут оказывать давление как на Израиль, так и на США, чтобы остановить атаки, и это может означать только одно: серьезные уступки со стороны Вашингтона", — говорится в публикации.
Журналист отметил, что операция против Ирана обернулась катастрофой для Вашингтона.
"С ростом цен на бензин, новым лидером в Иране, который не теряет ни минуты, <…> и ослабленным Израилем все кошмары Белого дома, кажется, сбываются одновременно", — заключил он.
Масштабная операция Израиля и США против ИРИ началась 28 февраля. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В МИД России осудили нападение, заявив, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на США и Израиле.