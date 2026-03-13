"Край пропасти". Произошедшее в Иране вызвало панику в США

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Операция США и Израиля на Ближнем востоке может подтолкнуть Иран к созданию ядерного оружия, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала подполковника американской армии в отставке Дэниела Дэвиса.
"Мы дали Ирану все возможные стимулы для того, чтобы он поспешил к созданию бомбы. Все эти десятилетия мы заявляли, что наши цели заключались в предотвращении создания Ираном ядерного оружия, но теперь мы, возможно, подтолкнули их к краю пропасти, и теперь они могут стать ядерной державой", — утверждает он.
"Ответ Ирана может быть таким: "Теперь у нас есть ядерное оружие. И если вы используете свое оружие против нас, мы используем наше против вас", — резюмировал Джонсон.
Кампания США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.