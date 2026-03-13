Рейтинг@Mail.ru
"Край пропасти". Произошедшее в Иране вызвало панику в США - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/iran-2080549455.html
"Край пропасти". Произошедшее в Иране вызвало панику в США
"Край пропасти". Произошедшее в Иране вызвало панику в США - РИА Новости, 13.03.2026
"Край пропасти". Произошедшее в Иране вызвало панику в США
Операция США и Израиля на Ближнем востоке может подтолкнуть Иран к созданию ядерного оружия, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T17:56:00+03:00
2026-03-13T17:56:00+03:00
в мире
иран
израиль
ларри джонсон
сша
дэниел дэвис
центральное разведывательное управление (цру)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079884183_0:0:2624:1476_1920x0_80_0_0_5a05dad81c256dc0d091e32258db0efc.jpg
https://ria.ru/20260312/iran-2080355418.html
https://ria.ru/20260312/iran-2080336761.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079884183_299:0:2624:1744_1920x0_80_0_0_f2cbb3e0f6b7dcba0e8c1e7969beb8ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, ларри джонсон, сша, дэниел дэвис, центральное разведывательное управление (цру), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Ларри Джонсон, США, Дэниел Дэвис, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Военная операция США и Израиля против Ирана
"Край пропасти". Произошедшее в Иране вызвало панику в США

Аналитик Джонсон: США и Израиль подтолкнули Иран к созданию ядерного оружия

© REUTERS / Jamal Awad
Иранский удар по Израилю
© REUTERS / Jamal Awad
Иранский удар по Израилю. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Операция США и Израиля на Ближнем востоке может подтолкнуть Иран к созданию ядерного оружия, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала подполковника американской армии в отставке Дэниела Дэвиса.
"Мы дали Ирану все возможные стимулы для того, чтобы он поспешил к созданию бомбы. Все эти десятилетия мы заявляли, что наши цели заключались в предотвращении создания Ираном ядерного оружия, но теперь мы, возможно, подтолкнули их к краю пропасти, и теперь они могут стать ядерной державой", — утверждает он.
По мнению аналитика, Иран сможет ответить на применение Израилем ядерного оружия своими собственными разработками.
"Ответ Ирана может быть таким: "Теперь у нас есть ядерное оружие. И если вы используете свое оружие против нас, мы используем наше против вас", — резюмировал Джонсон.
Кампания США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
В миреИранИзраильЛарри ДжонсонСШАДэниел ДэвисЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала