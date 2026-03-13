"Прицельный удар". Неожиданный шаг Ирана вызвал панику на Западе

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Американским военным пришлось признать, что Иран крайне быстро учится на своих ошибках и меняет тактику, пишет Berliner Zeitung.
"С начала конфликта вооруженные силы Ирана изменили тактику. Вместо того чтобы, как в прежних столкновениях, заранее предупреждать и ограничиваться символическими ответными ударами, теперь они наносят прицельные удары по уязвимым местам США. В фокусе ударов: системы ПВО, радиолокационные комплексы и коммуникационная инфраструктура, то есть именно те возможности, которые американским военным нужны для защиты себя и союзников в регионе", — говорится в публикации.
Отмечается, что аналитиков особенно тревожит тактика Тегерана по истощению американских запасов ракет-перехватчиков.
"Логика проста и оттого еще более пугающая: Иран запускает тысячи дешевых одноразовых беспилотников и более старые ракеты, чтобы вынудить США расходовать дорогие ракеты-перехватчики. А более совершенные системы, возможно, включая гиперзвуковые ракеты, держит в резерве", — резюмируется в статье.
Масштабная операция Израиля и США против ИРИ началась 28 февраля. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В МИД России осудили нападение, заявив, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на США и Израиле.
