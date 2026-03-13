Иран хочет сохранения единства исламского мира, заявил посол в Москве
16:05 13.03.2026
Иран хочет сохранения единства исламского мира, заявил посол в Москве
Иран и первый верховный лидер страны имам Хомейни хотят сохранения исламского мира, заявил иранский посол в России Казем Джалали. РИА Новости, 13.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
казем джалали
военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Казем Джалали, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран хочет сохранения единства исламского мира, заявил посол в Москве

Джалали: Иран хочет сохранения исламского мира

Тегеран, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Иран и первый верховный лидер страны имам Хомейни хотят сохранения исламского мира, заявил иранский посол в России Казем Джалали.
"Иран и наш верховный лидер (первый религиозный лидер имам Хомейни - ред.) хотят только сохранения единства исламского мира… Исламская умма должна объединяться и у нас есть единство с исламскими странами", - сказал Джалали, выступая в соборной мечети в Москве.
Иран ждет ответ на предложение по случаю с ракетами в Турции, заявил посол
Вчера, 14:19
Он отметил, что сегодня Израиль и США атакуют Иран для того, чтобы отомстить республике и имаму Хомейни за защиту Палестины.
"Иран, если и наносит удары по определенным объектам в мусульманских странах, то это не означает атаки непосредственно против этих стран. Мы атакуем американские базы в этих государствах", - подчеркнул посол.
По его словам, базы США на Ближнем Востоке существуют там не для обеспечения безопасности региона, а для безопасности Израиля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Посол Ирана в России высказался о инициативе Макрона по Ормузскому проливу
Вчера, 14:07
 
