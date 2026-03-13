Рейтинг@Mail.ru
КСИР заявил об ударах по базам США в Иордании и Иракском Курдистане - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/iran-2080489119.html
КСИР заявил об ударах по базам США в Иордании и Иракском Курдистане
Вооруженные силы Ирана нанесли удары по базе США "Муваффак Салти" в Иордании, а также американским базам в Бахрейне и Иракском Курдистане, сообщает пресс-служба РИА Новости, 13.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078673990_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_d03c78fab8c4a4babce90c617eda823b.jpg
https://ria.ru/20260312/ksir-2080278505.html
https://ria.ru/20260312/posol-2080231911.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078673990_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_7544ae5fc9861b6ccdd262108e137950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Иран, США, Иордания, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
КСИР: Иран ударил по базам США в Иордании, Бахрейне и Иракском Курдистане

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 13 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана нанесли удары по базе США "Муваффак Салти" в Иордании, а также американским базам в Бахрейне и Иракском Курдистане, сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС).
"База "Муваффак Салти", а также американские базы в Манаме и Эрбиле подверглись удару мощнейшими ракетами и БПЛА КСИР", – говорится в заявлении, которое приводит агентство ISNA.
По информации из заявления КСИР, ВС Ирана ночью в пятницу провели 43-ю и 44-ю волны операции "Правдивое обещание 4".
Позже Армия Ирана отдельно сообщила, что утром 13 февраля вооруженные силы исламской республики нанесли удар по штабу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Беэр-Шева. В заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания, также говорится, что удары продолжатся в ближайшие часы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала