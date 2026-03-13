КСИР заявил об ударах по базам США в Иордании и Иракском Курдистане

ТЕГЕРАН, 13 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана нанесли удары по базе США "Муваффак Салти" в Иордании, а также американским базам в Бахрейне и Иракском Курдистане, сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС).
"База "Муваффак Салти", а также американские базы в Манаме и Эрбиле подверглись удару мощнейшими ракетами и БПЛА КСИР", – говорится в заявлении, которое приводит агентство ISNA.
По информации из заявления КСИР, ВС Ирана ночью в пятницу провели 43-ю и 44-ю волны операции "Правдивое обещание 4".
Позже Армия Ирана отдельно сообщила, что утром 13 февраля вооруженные силы исламской республики нанесли удар по штабу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Беэр-Шева. В заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания, также говорится, что удары продолжатся в ближайшие часы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
12 марта, 14:37