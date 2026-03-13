КСИР заявил об ударах по базам США в Иордании и Иракском Курдистане

ТЕГЕРАН, 13 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана нанесли удары по базе США "Муваффак Салти" в Иордании, а также американским базам в Бахрейне и Иракском Курдистане, сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС).

Позже Армия Ирана отдельно сообщила, что утром 13 февраля вооруженные силы исламской республики нанесли удар по штабу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Беэр-Шева. В заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания, также говорится, что удары продолжатся в ближайшие часы.