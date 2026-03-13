Иран утверждает, что вывел из строя авианосец ВМС США "Авраам Линкольн"

ТЕГЕРАН, 13 мар — РИА Новости. Иранские военные вывели из строя американский авианосец "Авраам Линкольн", утверждает спикер штаба командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
"Авианосец "Авраам Линкольн" был атакован военно-морскими силами КСИР и выведен из строя. Он покинул регион и возвращается в США", — привела его слова IRIB.
Зольфагари не уточнил, когда это произошло и была ли это новая атака на корабль: иранские военные несколько раз заявляли о запуске ракет в его сторону. Об атаке на авианосец сообщал РИА Новости и посол Ирана в России Казем Джалали. По его словам, на судне есть повреждения.
"Авраам Линкольн" — один из крупнейших кораблей американского флота. Он может нести на борту от 65 до 90 летательных аппаратов, включая истребители и вертолеты.
Кампания США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим.
Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.