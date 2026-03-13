Иран утверждает, что вывел из строя авианосец ВМС США "Авраам Линкольн" - РИА Новости, 13.03.2026
08:29 13.03.2026 (обновлено: 11:45 13.03.2026)
Иран утверждает, что вывел из строя авианосец ВМС США "Авраам Линкольн"
Иран утверждает, что вывел из строя авианосец ВМС США "Авраам Линкольн"
Иранские военные вывели из строя американский авианосец "Авраам Линкольн", утверждает спикер штаба командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари. РИА Новости, 13.03.2026
Американский авианосец "Авраам Линкольн". Архивное фото
ТЕГЕРАН, 13 мар — РИА Новости. Иранские военные вывели из строя американский авианосец "Авраам Линкольн", утверждает спикер штаба командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
«
"Авианосец "Авраам Линкольн" был атакован военно-морскими силами КСИР и выведен из строя. Он покинул регион и возвращается в США", — привела его слова IRIB.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Верховный лидер Ирана в первом выступлении пригрозил США и Израилю местью
12 марта, 16:26
Зольфагари не уточнил, когда это произошло и была ли это новая атака на корабль: иранские военные несколько раз заявляли о запуске ракет в его сторону. Об атаке на авианосец сообщал РИА Новости и посол Ирана в России Казем Джалали. По его словам, на судне есть повреждения.
"Авраам Линкольн" — один из крупнейших кораблей американского флота. Он может нести на борту от 65 до 90 летательных аппаратов, включая истребители и вертолеты.
Посол Ирана в России Джалали Казем - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Посол Ирана Джалали: удар по авианосцу "Авраам Линкольн" – послание для США
12 марта, 11:00
Кампания США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим.
Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
История с географией: Иран нанес Западу сокрушительное поражение
12 марта, 08:00
 
