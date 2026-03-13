"Все просто погибнут": американский военный рассказал о катастрофе в Иране - РИА Новости, 13.03.2026
06:42 13.03.2026
"Все просто погибнут": американский военный рассказал о катастрофе в Иране
Соединенные Штаты оказались в серьезной опасности после начала вооруженного конфликта с Ираном, а противодействие Тегерану в Ормузском проливе стало для ВС США... РИА Новости, 13.03.2026
Полковник Макгрегор: открытие Ормузского пролива — невыполнимая задача для США

© REUTERS / Orhan QeremanИранская ракета после падения
Иранская ракета после падения. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты оказались в серьезной опасности после начала вооруженного конфликта с Ираном, а противодействие Тегерану в Ормузском проливе стало для ВС США невыполнимой задачей, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
"Чем больше вы слышите от президента Трампа о том, как все замечательно и каких успехов мы добились, тем выше вероятность того, что мы находимся в очень серьезной опасности. <…> Прямо сейчас, я думаю, Трамп получает из региона неутешительные сообщения. Если ему их не показывают, он должен запросить их, потому что наши командиры в регионе говорят, что ничего не сработало. Это очень опасно. Это вредит нам", — признался военный.
Последствия удара к югу от Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
"Никогда не оправится": в Иране сделали заявление об ударе ядерным оружием
Вчера, 04:07
По его словам, США оказались просто бессильны перед блокировкой Ираном Ормузского пролива, от которого во многом зависит глобальная экономика.
"Меня смешит, когда люди говорят, что США легко откроют проливы. Серьезно? Что ж, удачи вам с этим. Посмотрим, как с этим справятся ВМС. Для США это невыполнимая задача. <…> Все просто погибнут в огромных количествах, и ничего не будет достигнуто", — констатировал Макгрегор.
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
"Завтра капитулирует": в США заявили о важном изменении в борьбе с Ираном
Вчера, 02:59
Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.
Из-за этого практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.
 
