"Сосредоточен на уничтожении". На Западе предупредили о новых целях Ирана

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Радиолокационные станции США стали первоочередными целями для иранских ракет и дронов, пишет Berliner Zeitung.
"По-видимому, Иран <…> сосредоточен в первую очередь на уничтожении американских радаров и систем раннего предупреждения", — говорится в публикации.
При этом авторы статьи сообщили о недавних ударах иранских войск по радару в Израиле.
"Удары беспилотников были направлены по радиолокационной станции Site 512 в пустыне Негев в Израиле с целью уничтожения американской радиолокационной системы AN/TPY-2. Система используется для обнаружения запуска иранских баллистических ракет и для предупреждения Израиля на ранней стадии", — указывает издание.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.