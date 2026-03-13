"Иранцы поняли". В США сделали заявление о победе на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.03.2026
04:59 13.03.2026 (обновлено: 05:03 13.03.2026)
"Иранцы поняли". В США сделали заявление о победе на Ближнем Востоке
"Иранцы поняли". В США сделали заявление о победе на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.03.2026
"Иранцы поняли". В США сделали заявление о победе на Ближнем Востоке
Соединенные Штаты и Израиль не способны одержать победу над Ираном, заявил бывший аналитик и оперативный сотрудник ЦРУ Джон Кирьяку в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T04:59:00+03:00
2026-03-13T05:03:00+03:00
в мире, израиль, иран, сша, центральное разведывательное управление (цру), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Военная операция США и Израиля против Ирана
"Иранцы поняли". В США сделали заявление о победе на Ближнем Востоке

Аналитик Кирьяку: США и Израиль не способны победить Иран

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты и Израиль не способны одержать победу над Ираном, заявил бывший аналитик и оперативный сотрудник ЦРУ Джон Кирьяку в эфире YouTube-канала.
"Дроны-камикадзе <…> — это будущее войны. Это то, что США еще не до конца осознали, но иранцы — поняли. <…> Чтобы США и Израиль победили, им пришлось бы полностью свергнуть правительство Ирана и устранить всех его лидеров. <…> Затем им пришлось бы установить на их место проамериканское, произраильское правительство. Это практически невозможно", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Обратный отсчет: у США еще есть время объявить о победе над Ираном
12 марта, 08:00
Тогда как иранцам для победы, по словам Кирьяку, нужно лишь выжить.
"Если им удастся просто выстоять, они победят — Израиль и Соединенные Штаты проиграют. И, по‑моему, мы очень быстро к этому приближаемся", — подытожил эксперт.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
 
В миреИзраильИранСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
