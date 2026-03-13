Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:57 13.03.2026 (обновлено: 03:59 13.03.2026)
https://ria.ru/20260313/iran-2080379526.html
"Рушится на глазах". В США заявили о катастрофе после ответа Ирана
США обманули как свое население, так и другие страны в отношении эффективности американских систем ПВО, заявил профессор Массачусетского технологического... РИА Новости, 13.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
теодор постол
массачусетский технологический институт
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079474046_0:311:810:767_1920x0_80_0_0_e2a76038643c1802c7d38441613a3e2b.jpg
https://ria.ru/20260308/ssha-2079258640.html
https://ria.ru/20260304/iran-2078282716.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079474046_0:235:810:843_1920x0_80_0_0_1965c0ec503e5f1f56700a17b6e3b48f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Рушится на глазах". В США заявили о катастрофе после ответа Ирана

Профессор Постол: США обманывали про эффективность своих систем ПВО

© Кадр видео из соцсетейПадение ракеты ПВО в городе Ситра, Бахрейн
Падение ракеты ПВО в городе Ситра, Бахрейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. США обманули как свое население, так и другие страны в отношении эффективности американских систем ПВО, заявил профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол в эфире YouTube-канала.
"Система противоракетной и противовоздушной обороны, стоившая сотни миллиардов долларов, рушится у нас на глазах. Она просто катастрофически рушится. <…> ПВО Израиля больше не существует. <…> И она никогда не была эффективной. <…> Я считаю, что со стороны специалистов по противоракетной обороне в США был совершен грандиозный обман в отношении американской общественности, Японии, Южной Кореи, Западной Европы — всех, кто неразумно вложился в эти системы", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Вот в чем дело: США провернули в Иране самую большую махинацию в истории
8 марта, 08:00
По словам эксперта, ни одна из американских систем ПВО не соответствует тому имиджу, какой им создали производители, политики и СМИ.
"Процент перехватов у системы Patriot очень низкий — возможно, несколько процентов. <…> Система THAAD также фактически не обладает способностью к перехвату. <…> Есть проблема ущерба, который иранцы нанесли военным базам США в Персидском заливе, из-за чего страны Залива начали задумываться: "А действительно ли мы хотим, чтобы эти базы находились на нашей территории?" Я бы не удивился, если через пять лет этих баз уже не будет", — добавил профессор.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кровь богу крови. Почему США не смогут добиться успеха в Иране
4 марта, 08:00
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала