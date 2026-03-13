МККК готов максимально расширить гуманитарную работу в Иране - РИА Новости, 13.03.2026
03:42 13.03.2026 (обновлено: 05:08 13.03.2026)
МККК готов максимально расширить гуманитарную работу в Иране
МККК готов максимально расширить гуманитарную работу в Иране - РИА Новости, 13.03.2026
МККК готов максимально расширить гуманитарную работу в Иране
Международный комитет Красного Креста готов максимально расширить гуманитарную работу в Иране и доставить запасы гуманитарной помощи, когда позволят условия,... РИА Новости, 13.03.2026
иран
ближний восток
сша
в мире, иран, ближний восток, сша, международный комитет красного креста (мккк), красный полумесяц
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Международный комитет Красного Креста (МККК), Красный полумесяц
МККК готов максимально расширить гуманитарную работу в Иране

РИА Новости: МККК готов доставлять гумпомощь в Иран, если позволят условия

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране
Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 13 мар - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста готов максимально расширить гуманитарную работу в Иране и доставить запасы гуманитарной помощи, когда позволят условия, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.
"МККК обеспокоен растущими угрозами безопасности и достоинству гражданского населения на Ближнем Востоке после эскалации военных действий... В консультации с Иранским Красным Полумесяцем и иранскими властями мы остаемся готовыми в максимально возможной степени расширить наши оперативные действия для удовлетворения гуманитарных потребностей на местах", - сообщили в организации.
МККК работает в тесной координации с партнерами Движения Красного Креста и Красного Полумесяца по всему региону, включая Иран, и готов оказать гуманитарную помощь Иранскому Красному Полумесяцу, отметили в пресс-службе.
"У нас есть запасы гуманитарной помощи, которые могут быть доставлены в страну, если позволят условия. Мы также готовы поддержать Иранский Красный Полумесяц в предоставлении услуг по восстановлению семейных связей и сборе запросов от тех, кто потерял связь с близкими", - сообщили в МККК.
Ранее сообщалось, что Иран попросил МККК принять меры для защиты гражданского населения на фоне военной агрессии против страны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреИранБлижний ВостокСШАМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Красный полумесяц
 
 
