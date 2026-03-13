МККК готов максимально расширить гуманитарную работу в Иране
2026-03-13T03:42:00+03:00
ЖЕНЕВА, 13 мар - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста готов максимально расширить гуманитарную работу в Иране и доставить запасы гуманитарной помощи, когда позволят условия, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.
"МККК
обеспокоен растущими угрозами безопасности и достоинству гражданского населения на Ближнем Востоке
после эскалации военных действий... В консультации с Иранским Красным Полумесяцем и иранскими властями мы остаемся готовыми в максимально возможной степени расширить наши оперативные действия для удовлетворения гуманитарных потребностей на местах", - сообщили в организации.
МККК работает в тесной координации с партнерами Движения Красного Креста и Красного Полумесяца
по всему региону, включая Иран
, и готов оказать гуманитарную помощь Иранскому Красному Полумесяцу, отметили в пресс-службе.
"У нас есть запасы гуманитарной помощи, которые могут быть доставлены в страну, если позволят условия. Мы также готовы поддержать Иранский Красный Полумесяц в предоставлении услуг по восстановлению семейных связей и сборе запросов от тех, кто потерял связь с близкими", - сообщили в МККК.
Ранее сообщалось, что Иран попросил МККК принять меры для защиты гражданского населения на фоне военной агрессии против страны.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.