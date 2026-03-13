02:59 13.03.2026
"Завтра капитулирует": в США заявили о важном изменении в борьбе с Ираном
в мире
франция
иран
скотт риттер
военная операция сша и израиля против ирана
эммануэль макрон
ормузский пролив
В мире, Франция, Иран, Скотт Риттер, Военная операция США и Израиля против Ирана, Эммануэль Макрон, Ормузский пролив
Аналитик Риттер: США многократно меняли планы операции в Иране, они проигрывают

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Планы Франции по развертыванию миссии в Ормузском проливе оказались глупостью, так как усложнят военное планирование и только приблизят проигрыш Соединенных Штатов в конфликте с Ираном, заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью профессору Гленну Диесену, размещенном на его YouTube-канале.
"О-ля-ля, французы вмешаются. Это все меняет. Боже мой, Макрон, какой же он военный гений! Иран завтра капитулирует! Это все глупости. <…> Включение Франции в операцию, на мой взгляд, только ослабляет аргументы в пользу военного вмешательства, поскольку Париж не обладает никакими военными возможностями. Это имеет значение. Участие Франции в войне с Соединенными Штатами только осложнит планирование", — рассказал эксперт.
По его словам, столь молниеносное изменение планов Вашингтона и других западных держав говорят об их проигрыше в схватке с Тегераном. Так, преимущество и инициатива в военном измерении остается за Ираном.
"Мы (США. — Прим. ред.) меняли свой план войны пять-шесть раз. Иранцы же, напротив, свой вообще не меняли. Они не сдаются. Мы реагируем на их действия, а они ведут себя агрессивно. Они рулят ситуацией и инициируют действия, а мы лишь реагируем. Когда вы реагируете, вы проигрываете. Вам нужно контролировать ситуацию. Вам нужно быть тем, кто инициирует действия, заставляя врага реагировать. Мы реагируем на действия иранцев. Мы проиграем", — признался Риттер.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
В понедельник глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж занимается организацией новой военной миссии, которую он оправдывал обеспечением безопасности танкеров и морских портов в Ормузском проливе.
 
