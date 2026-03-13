На Западе поразились последствиям ударов Ирана по Израилю

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Иран сумел перегрузить системы ПВО Израиля и теперь относительно легко поражает цели в этой стране, заявил военный аналитик, полковник Генерального штаба швейцарской армии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.
"Железный купол" и другие противоракетные системы Израиля на самом деле не сработали как следует. То есть они работали, но у иранцев была стратегия поражать системы ПВО, не одну, а несколько, и они быстро перегрузили израильскую противовоздушную оборону", — отметил он.
"В первые дни у них было очень много ракет, дронов и крылатых ракет. Но затем они смогли сократить их количество, потому что больше не нужно было насыщать систему ПВО. Их ракеты проходили очень легко. И именно это мы наблюдаем сегодня", — пояснил полковник.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Новый Хаменеи: ставка Америки и Израиля окончательно бита
10 марта, 08:00