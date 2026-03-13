22:20 13.03.2026
Продолжение конфликта в Иране угрожает безопасности Ирака, заявил МИД
Продолжение конфликта в Иране угрожает безопасности Ирака, заявил МИД
Флаг Ирака. Архивное фото
ДОХА, 13 мар - РИА Новости. Продолжение конфликта США и Израиля против Ирана угрожает безопасности и суверенитету Ирака, заявил заместитель министра иностранных дел Мухаммед Бахр аль-Улум на встрече в пятницу с исполняющей обязанности посла США в Багдаде Джошуа Харрис.
"Посол Бахр аль-Улум высказал позицию Ирака относительно продолжения войны, заявив, что она угрожает безопасности и суверенитету страны, а также безопасности граждан, гражданской и военной инфраструктуры", - говорится в поступившем РИА Новости сообщении министерства.
Замглавы МИД также указал, что в результате этого конфликта различные регионы Ирака постоянно подвергаются прямым атакам, включая военные объекты в Багдаде, Киркуке, провинциях Анбар и Вавилон, в результате которых погибли 14 иракских ополченцев и 24 получили ранения.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Самолет-заправщик KC-135R Stratotanker - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
В США заявили о гибели экипажа самолета-заправщика, рухнувшего в Ираке
Вчера, 17:22
 
