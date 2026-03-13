У нефтяного месторождения на юге Ирака рухнули два БПЛА, пишут СМИ

СТАМБУЛ, 13 мар - РИА Новости. Как минимум два БПЛА упали в ночь на пятницу на крупнейшее нефтяное месторождение Маджнун, расположенное на юге Ирака, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию и сотрудников объекта.
Точной информации о причине крушения БПЛА на данный момент нет.
"Два БПЛА упали на нефтяное месторождение Маджнун в провинции Басра", - заявил, в свою очередь, источник в иракских органах безопасности катарскому телеканалу "Аль-Джазира".
Месторождение Маджнун считается одним из крупнейших в мире с запасами порядка 38 миллиардов баррелей нефти. В октябре 2025 года иракское правительство подписало соглашение с Exxon Mobil о разработке месторождения.
Добыча нефти в главном нефтеносном регионе Ирака - провинции Басра на юге страны - сократилась с 3,3 миллиона баррелей в сутки до 1,3 миллиона на фоне эскалации в регионе, сообщала в понедельник газета As-Sabah со ссылкой на данные иракской госкомпании Basra Oil Company.