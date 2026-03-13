Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:17 13.03.2026 (обновлено: 01:51 13.03.2026)
https://ria.ru/20260313/irak-2080369623.html
У нефтяного месторождения на юге Ирака рухнули два БПЛА, пишут СМИ
У нефтяного месторождения на юге Ирака рухнули два БПЛА, пишут СМИ
2026-03-13T01:17:00+03:00
2026-03-13T01:51:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078391439_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_61629c60177f5bb34106906c2f91f109.jpg
https://ria.ru/20260313/frantsiya-2080369190.html
https://ria.ru/20260312/vashington-2080046303.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078391439_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_7c5d4d95c96344368cc4f23232664380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© REUTERS / Anadolu/Ahsan Mohammed Ahmed AhmedАтака беспилотников в Ираке
Атака беспилотников в Ираке - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© REUTERS / Anadolu/Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed
Атака беспилотников в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 13 мар - РИА Новости. Как минимум два БПЛА упали в ночь на пятницу на крупнейшее нефтяное месторождение Маджнун, расположенное на юге Ирака, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию и сотрудников объекта.
Точной информации о причине крушения БПЛА на данный момент нет.
"Два БПЛА упали на нефтяное месторождение Маджнун в провинции Басра", - заявил, в свою очередь, источник в иракских органах безопасности катарскому телеканалу "Аль-Джазира".
Месторождение Маджнун считается одним из крупнейших в мире с запасами порядка 38 миллиардов баррелей нефти. В октябре 2025 года иракское правительство подписало соглашение с Exxon Mobil о разработке месторождения.
Добыча нефти в главном нефтеносном регионе Ирака - провинции Басра на юге страны - сократилась с 3,3 миллиона баррелей в сутки до 1,3 миллиона на фоне эскалации в регионе, сообщала в понедельник газета As-Sabah со ссылкой на данные иракской госкомпании Basra Oil Company.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала