Песков оценил совпадение интересов России и США по энергетическим рынкам

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Совпадение интересов США и РФ в вопросах стабилизации энергетических рынков является ситуативным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее минфин США на месяц отменил запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.