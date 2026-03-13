Песков оценил совпадение интересов России и США по энергетическим рынкам

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Совпадение интересов США и РФ в вопросах стабилизации энергетических рынков является ситуативным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее минфин США на месяц отменил запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.
"Мы слышали заявление представителей Соединенных Штатов о том, что исключение сделано сейчас, действительно, для уже загруженной нефти до 12 марта. Но также было заявление, что в целом далее США не планируют снимать какие-либо нефтяные санкции с Российской Федерации. Поэтому в настоящий момент ситуативно, действительно, наши интересы совпадают", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценили смягчение ограничений в отношении российских энергоносителей и ожидают ли дальнейших смягчений санкций на энергоресурсы из России.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.