Песков оценил совпадение интересов России и США по энергетическим рынкам - РИА Новости, 13.03.2026
12:48 13.03.2026 (обновлено: 13:12 13.03.2026)
Песков оценил совпадение интересов России и США по энергетическим рынкам
Песков оценил совпадение интересов России и США по энергетическим рынкам - РИА Новости, 13.03.2026
Песков оценил совпадение интересов России и США по энергетическим рынкам
Совпадение интересов США и РФ в вопросах стабилизации энергетических рынков является ситуативным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T12:48:00+03:00
2026-03-13T13:12:00+03:00
россия, сша, дмитрий песков
Россия, США, Дмитрий Песков
Песков оценил совпадение интересов России и США по энергетическим рынкам

Песков: совпадение интересов США и РФ в стабилизации энергорынков ситуативно

Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Совпадение интересов США и РФ в вопросах стабилизации энергетических рынков является ситуативным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее минфин США на месяц отменил запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.
"Мы слышали заявление представителей Соединенных Штатов о том, что исключение сделано сейчас, действительно, для уже загруженной нефти до 12 марта. Но также было заявление, что в целом далее США не планируют снимать какие-либо нефтяные санкции с Российской Федерации. Поэтому в настоящий момент ситуативно, действительно, наши интересы совпадают", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценили смягчение ограничений в отношении российских энергоносителей и ожидают ли дальнейших смягчений санкций на энергоресурсы из России.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Песков оценил эффект от смягчения санкций против российской нефти
РоссияСШАДмитрий Песков
 
 
