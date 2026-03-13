https://ria.ru/20260313/inoagent-2080531649.html
Правнучку Хрущева внесли в реестр иноагентов
Правнучка советского лидера Никиты Хрущева Нина* внесена в реестр иноагентов, сообщается на сайте Минюста РФ.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075133373_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54bab18d49d87f932b47113e8747607e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075133373_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_47faaed216324a2ccf0ce576e079d869.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Правнучку Хрущева Нину внесли в реестр иноагентов
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Правнучка советского лидера Никиты Хрущева Нина* внесена в реестр иноагентов, сообщается на сайте
Минюста РФ.
"Тринадцатого марта 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России
в реестр иностранных агентов включены … Н.Л. Хрущева*", - говорится на сайте.
По мнению министерства, Хрущева* распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Выступала против СВО, а также участвовала в создании материалов иноагентов. Кроме того, участвовала в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным источником.
Проживает Хрущева*, по данным Минюста, за пределами России.
* Признан иностранным агентом в России