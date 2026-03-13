Инфляция в России замедлилась в феврале, заявил Росстат

Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Инфляция в России в феврале составила 0,73% в месячном выражении против 1,62% в январе, в годовом - 5,91% против 6% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат.

"В феврале 2026 года по сравнению с январем 2026 года индекс потребительских цен составил 100,73%, по сравнению с декабрем 2025 года – 102,36%", - говорится в материалах ведомства.

На продовольственные товары в феврале цены выросли на 0,84% в месячном выражении против 1,95% в январе; в годовом - на 5,43%.