Рейтинг@Mail.ru
Инфляция в России замедлилась в феврале, заявил Росстат - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 13.03.2026
Инфляция в России замедлилась в феврале, заявил Росстат
Инфляция в России в феврале составила 0,73% в месячном выражении против 1,62% в январе, в годовом - 5,91% против 6% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. РИА Новости, 13.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ac994223aaa2831a55ef05382be1149c.jpg
https://ria.ru/20260309/putin-2079555005.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_295faff607783eff2b00a27e98598855.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Инфляция в России в феврале составила 0,73% в месячном выражении против 1,62% в январе, в годовом - 5,91% против 6% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат.
"В феврале 2026 года по сравнению с январем 2026 года индекс потребительских цен составил 100,73%, по сравнению с декабрем 2025 года – 102,36%", - говорится в материалах ведомства.
На продовольственные товары в феврале цены выросли на 0,84% в месячном выражении против 1,95% в январе; в годовом - на 5,43%.
Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,28% (месяцем ранее - на 0,61%), в годовом выражении - на 3,2%. Услуги в феврале выросли в цене на 1,1% к январю, к февралю прошлого года - на 9,89%.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала