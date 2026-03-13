КУРСК, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Александр Хинштейн поздравил жителей Курской области с годовщиной освобождения Суджи от ВСУ, назвав событие историческим и отметив, что сила России — в единстве и взаимопомощи.

"Ровно год назад, 13 марта, мы получили долгожданную весть — наши воины освободили Суджу. Всех курян поздравляю с годовщиной этого поистине исторического события! В августе 2024-го вражеские войска вторглись на курскую землю, беспощадно нарушив мирную жизнь людей. Но те события показали и доказали, что сила России — в единстве и взаимопомощи", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале

Он отметил, что в регион эшелонами шла гуманитарная помощь, со всей страны ехали сотни волонтёров.

"В это же время наши защитники — военнослужащие, росгвардейцы и добровольцы — плечом к плечу стояли на передовой и били украинскую хунту. Долгие семь месяцев Суджа была главным опорным пунктом ВСУ . И каждый день наши воины, не щадя жизни, реализовывали самые смелые, выверенные, тактически продуманные планы", - добавил глава региона.

Глава региона добавил, что ключом к победе стала операция "Поток".

"Уникальная операция "Поток" пролила свет и стала, в буквальном смысле, ключом к победе — победе над укронацистами на курской земле. После нескольких месяцев подготовки наши военнослужащие и добровольцы спустились под землю: провели в газовой трубе диаметром менее 1,5 м в полной темноте и с недостатком воздуха несколько дней. Наощупь прошли почти 15 км, зашли в тыл врага и разгромили его, обратив нацистов в бегство, а затем — выдавив за пределы России", - добавил губернатор.

Хинштейн отметил, что это героическая страница новой истории, которую Курск пишет прямо сейчас.