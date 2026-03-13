Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн поздравил жителей Курской области с годовщиной освобождения Суджи - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 13.03.2026
Хинштейн поздравил жителей Курской области с годовщиной освобождения Суджи
Губернатор Александр Хинштейн поздравил жителей Курской области с годовщиной освобождения Суджи от ВСУ, назвав событие историческим и отметив, что сила России — РИА Новости, 13.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023899434_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_9b1f8a7ce72f291fa06e941a7e26cb93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Курске Хинштейн поздравил жителей с годовщиной освобождения Суджи от ВСУ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Александр Хинштейн поздравил жителей Курской области с годовщиной освобождения Суджи от ВСУ, назвав событие историческим и отметив, что сила России — в единстве и взаимопомощи.
"Ровно год назад, 13 марта, мы получили долгожданную весть — наши воины освободили Суджу. Всех курян поздравляю с годовщиной этого поистине исторического события! В августе 2024-го вражеские войска вторглись на курскую землю, беспощадно нарушив мирную жизнь людей. Но те события показали и доказали, что сила России — в единстве и взаимопомощи", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в регион эшелонами шла гуманитарная помощь, со всей страны ехали сотни волонтёров.
"В это же время наши защитники — военнослужащие, росгвардейцы и добровольцы — плечом к плечу стояли на передовой и били украинскую хунту. Долгие семь месяцев Суджа была главным опорным пунктом ВСУ. И каждый день наши воины, не щадя жизни, реализовывали самые смелые, выверенные, тактически продуманные планы", - добавил глава региона.
Глава региона добавил, что ключом к победе стала операция "Поток".
"Уникальная операция "Поток" пролила свет и стала, в буквальном смысле, ключом к победе — победе над укронацистами на курской земле. После нескольких месяцев подготовки наши военнослужащие и добровольцы спустились под землю: провели в газовой трубе диаметром менее 1,5 м в полной темноте и с недостатком воздуха несколько дней. Наощупь прошли почти 15 км, зашли в тыл врага и разгромили его, обратив нацистов в бегство, а затем — выдавив за пределы России", - добавил губернатор.
Хинштейн отметил, что это героическая страница новой истории, которую Курск пишет прямо сейчас.
"Огромные слова благодарности и безмерного уважения нашим воинам, благодаря которым год назад на курскую землю пришёл мир, и которые продолжают громить ВСУ прямо сейчас. Мы искренне переживаем за вас, всемерно помогаем фронту и ждём домой — с долгожданной Победой. Она однозначно будет за нами, потому что наше дело правое!" - добавил он.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала