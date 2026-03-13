В пансионате в Химках ликвидировали открытое горение

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в пансионате для престарелых в подмосковных Химках, спасены семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Открытое горение ликвидировано. По уточненным данным, эвакуировано 59 человек, из них 55 постояльцы и четыре - персонал, спасено семь человек", - говорится в сообщении.