Международные адвокаты Гуцул планируют выступить в суде Кишинева 19 марта
18:34 13.03.2026
Международные адвокаты Гуцул планируют выступить в суде Кишинева 19 марта
Международные адвокаты Гуцул планируют выступить в суде Кишинева 19 марта - РИА Новости, 13.03.2026
Международные адвокаты Гуцул планируют выступить в суде Кишинева 19 марта
Выступление международных адвокатов главы Гагаузии Евгении Гуцул в ее защиту на заседании Апелляционной палаты Кишинева запланировано на 19 марта, сообщила РИА... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T18:34:00+03:00
2026-03-13T18:34:00+03:00
кишинев
гагаузия
молдавия
в мире, кишинев, гагаузия, молдавия, евгения гуцул
В мире, Кишинев, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул
Международные адвокаты Гуцул планируют выступить в суде Кишинева 19 марта

Байрам: выступление международных адвокатов Гуцул запланировано на 19 марта

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости. Выступление международных адвокатов главы Гагаузии Евгении Гуцул в ее защиту на заседании Апелляционной палаты Кишинева запланировано на 19 марта, сообщила РИА Новости адвокат политика Наталья Байрам.
В четверг в апелляционной палате Кишинева возобновилось заседание по делу Гуцул после того, как Конституционный суд отклонил два ходатайства адвокатов, касающиеся проверки на конституционность ее обвинения в незаконном финансировании партии. Наталья Байрам в очередной раз представила доводы защиты, отметив невиновность своей подопечной. Она отметила, что рассмотрение дела в суде первой инстанции сопровождались серьезными нарушениями, и у судей апелляционной инстанции есть законные основания для пересмотра решения.
Гуцул заявила о новых нарушениях в ее деле
"В понедельник в суде продолжатся прения сторон, выступит еще один адвокат Евгении Гуцул. В четверг планируется выступление ее международных адвокатов в прениях. Уже подтвердил свое участие Уильям Жюли. От Гонсало Бойе ждем еще ответа", - рассказала Байрам.
По ее словам, на 19 марта также запланировано выступление прокуроров. Адвокат отметила, что, возможно, в это же день Гуцул выступит с последним словом, однако об этом сейчас еще сложно говорить с уверенностью, так как неизвестно, сколько продлятся прения.
Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии "Шор", признанной в стране неконституционной в июне 2023 года. В том же процессе активистка блока "Победа" Светлана Попан получила шесть лет лишения свободы, обе осужденные были взяты под стражу сразу после оглашения приговора и участвуют в апелляционных заседаниях по видеосвязи. Власти Молдавии утверждают, что преследование связано с борьбой с коррупцией и незаконным финансированием партий, тогда как сторонники Гуцул называют дело политически мотивированным и указывают на ухудшение отношений Кишинева с Гагаузией после 2023 года.
Гуцул заявила о попытке властей Молдавии поставить под контроль Гагаузию
10 марта, 18:52
 
