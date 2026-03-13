Международные адвокаты Гуцул планируют выступить в суде Кишинева 19 марта

КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости. Выступление международных адвокатов главы Гагаузии Евгении Гуцул в ее защиту на заседании Апелляционной палаты Кишинева запланировано на 19 марта, сообщила РИА Новости адвокат политика Наталья Байрам.
В четверг в апелляционной палате Кишинева возобновилось заседание по делу Гуцул после того, как Конституционный суд отклонил два ходатайства адвокатов, касающиеся проверки на конституционность ее обвинения в незаконном финансировании партии. Наталья Байрам в очередной раз представила доводы защиты, отметив невиновность своей подопечной. Она отметила, что рассмотрение дела в суде первой инстанции сопровождались серьезными нарушениями, и у судей апелляционной инстанции есть законные основания для пересмотра решения.
"В понедельник в суде продолжатся прения сторон, выступит еще один адвокат Евгении Гуцул. В четверг планируется выступление ее международных адвокатов в прениях. Уже подтвердил свое участие Уильям Жюли. От Гонсало Бойе ждем еще ответа", - рассказала Байрам.
По ее словам, на 19 марта также запланировано выступление прокуроров. Адвокат отметила, что, возможно, в это же день Гуцул выступит с последним словом, однако об этом сейчас еще сложно говорить с уверенностью, так как неизвестно, сколько продлятся прения.
Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии "Шор", признанной в стране неконституционной в июне 2023 года. В том же процессе активистка блока "Победа" Светлана Попан получила шесть лет лишения свободы, обе осужденные были взяты под стражу сразу после оглашения приговора и участвуют в апелляционных заседаниях по видеосвязи. Власти Молдавии утверждают, что преследование связано с борьбой с коррупцией и незаконным финансированием партий, тогда как сторонники Гуцул называют дело политически мотивированным и указывают на ухудшение отношений Кишинева с Гагаузией после 2023 года.