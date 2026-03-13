Рейтинг@Mail.ru
Грузия пообещала не принимать танкеры, связанные с Россией, заявили в ЕК
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/gruziya-2080491661.html
Грузия пообещала не принимать танкеры, связанные с Россией, заявили в ЕК
Грузия пообещала не принимать танкеры, связанные с Россией, заявили в ЕК - РИА Новости, 13.03.2026
Грузия пообещала не принимать танкеры, связанные с Россией, заявили в ЕК
Представитель Еврокомиссии Шивон Макгарри утверждает, что Грузия якобы взяла на себя обязательства не принимать у себя в портах нефтетанкеры, связанные с... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T14:32:00+03:00
2026-03-13T14:32:00+03:00
в мире
грузия
россия
брюссель
ираклий кобахидзе
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147259/31/1472593183_0:99:3143:1867_1920x0_80_0_0_f42d383596f704f8fa691369cdd3f9bf.jpg
https://ria.ru/20260312/evrokomissiya-2080264146.html
грузия
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147259/31/1472593183_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_ade5ab67021421036a1c30167418e8f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, россия, брюссель, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Грузия, Россия, Брюссель, Ираклий Кобахидзе, Еврокомиссия, Евросоюз
Грузия пообещала не принимать танкеры, связанные с Россией, заявили в ЕК

Макгарри: Грузия пообещала не принимать в своих портах танкеры, связанные с РФ

© Sputnik / Денис Асланов | Перейти в медиабанкБатумский морской порт в городе Батуми
Батумский морской порт в городе Батуми - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в медиабанк
Батумский морской порт в городе Батуми. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Шивон Макгарри утверждает, что Грузия якобы взяла на себя обязательства не принимать у себя в портах нефтетанкеры, связанные с Россией, на фоне рассмотрения Еврокомиссией возможности включения в санкционный список порта Кулеви.
"Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан получил ряд заверений от грузинских властей, что деятельность, вызывающая у нас беспокойство, будет прекращена", - заявила она на брифинге для журналистов.
По словам Макгарри, Еврокомиссия рассматривала включение грузинского порта Кулеви в список антироссийских санкций, однако после переговоров грузинская сторона якобы заверила, что прекратит деятельность, вызывавшую беспокойство у ЕК.
Представитель ЕК утверждает, что "министр иностранных дел Грузии также пообещал, что отныне ни одному танкеру", якобы связанному с РФ, "не будет разрешено заходить в ее порты". "Грузинские власти также подтвердили, что они прекратят реэкспорт, и мы внимательно следим за тем, чтобы это действительно было так", - утверждает представитель.
Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что власти страны готовы обсудить с Евросоюзом вопросы работы нефтяного терминала в Кулеви, в отношении которого, по данным СМИ, Брюссель может ввести санкции.
В миреГрузияРоссияБрюссельИраклий КобахидзеЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала