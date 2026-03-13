Грузия пообещала не принимать танкеры, связанные с Россией, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Шивон Макгарри утверждает, что Грузия якобы взяла на себя обязательства не принимать у себя в портах нефтетанкеры, связанные с Россией, на фоне рассмотрения Еврокомиссией возможности включения в санкционный список порта Кулеви.
"Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан получил ряд заверений от грузинских властей, что деятельность, вызывающая у нас беспокойство, будет прекращена", - заявила она на брифинге для журналистов.
По словам Макгарри, Еврокомиссия рассматривала включение грузинского порта Кулеви в список антироссийских санкций, однако после переговоров грузинская сторона якобы заверила, что прекратит деятельность, вызывавшую беспокойство у ЕК.
Представитель ЕК утверждает, что "министр иностранных дел Грузии также пообещал, что отныне ни одному танкеру", якобы связанному с РФ, "не будет разрешено заходить в ее порты". "Грузинские власти также подтвердили, что они прекратят реэкспорт, и мы внимательно следим за тем, чтобы это действительно было так", - утверждает представитель.
Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что власти страны готовы обсудить с Евросоюзом вопросы работы нефтяного терминала в Кулеви, в отношении которого, по данным СМИ, Брюссель может ввести санкции.