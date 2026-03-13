Грузия пообещала не принимать танкеры, связанные с Россией, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Шивон Макгарри утверждает, что Грузия якобы взяла на себя обязательства не принимать у себя в портах нефтетанкеры, связанные с Россией, на фоне рассмотрения Еврокомиссией возможности включения в санкционный список порта Кулеви.