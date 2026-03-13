11:28 13.03.2026 (обновлено: 11:58 13.03.2026)
Голикова рассказала о росте рождаемости в 18 регионах
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Рост рождаемости по итогам 2025 года отмечается в 18 регионах России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Должна сказать, что, несмотря на имеющиеся сложности, мы с вами знаем о них, неоднократно обсуждали на различных площадках и будем работать дальше, тем не менее, в рамках демографической повестки все-таки удается удерживать показатель рождаемости от существенного снижения. В 18 регионах, в том числе и в тех, которые ранее показывали снижение, отмечен рост", - сказала Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России.
В числе этих 18 регионов, по данным аппарата вице-премьера: город Севастополь, Республика Мордовия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Вологодская, Ленинградская, Калининградская, Нижегородская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Марий Эл, Белгородская, Магаданская, Саратовская, Рязанская, Воронежская области, Республика Адыгея, Республика Карелия.
Расширенное заседание коллегии министерства труда и социальной защиты Российской Федерации проходит в пятницу в Национальном центре "Россия". В ходе мероприятия будут подведены итоги работы социально-трудовой сферы в 2025 году и намечены ключевые задачи отрасли на 2026 год.
Мишустин рассказал о росте числа многодетных семей в 2025 году
