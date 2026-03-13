В Белгородской области при ударе дрона ВСУ пострадала супружеская пара

БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Супружеская пара пострадала в Белгородской области при ударе дрона ВСУ по коммерческому объекту в районе села Бутово, еще один беспилотник атаковал историко-краеведческий музей в городе Грайворон, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.