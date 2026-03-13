Глава МИД Кубы поблагодарил Лаврова за поддержку

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи. Архивное фото

МЕХИКО, 13 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья поблагодарил главу МИД России Сергея Лаврова за поддержку суверенитета страны и права кубинского народа самостоятельно определять свое будущее, об этом он сообщил после телефонного разговора с российским коллегой.

"Я поблагодарил министра Лаврова за решительную поддержку в защите нашего национального суверенитета и права Кубы выбирать свою собственную судьбу", - написал Родригес Паррилья в своем блоге в Х.

По словам главы кубинской дипломатии, в ходе разговора стороны продолжили обсуждение вопросов, поднятых во время его недавнего визита в Москву.

Он отметил, что переговоры были сосредоточены на дальнейшем развитии двусторонних связей в различных сферах.