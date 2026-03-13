Глава МИД Кубы поблагодарил Лаврова за поддержку - РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T01:32:00+03:00
Глава МИД Кубы поблагодарил Лаврова за поддержку суверенитета страны
МЕХИКО, 13 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья поблагодарил главу МИД России Сергея Лаврова за поддержку суверенитета страны и права кубинского народа самостоятельно определять свое будущее, об этом он сообщил после телефонного разговора с российским коллегой.
"Я поблагодарил министра Лаврова за решительную поддержку в защите нашего национального суверенитета и права Кубы выбирать свою собственную судьбу", - написал Родригес Паррилья в своем блоге
в Х.
По словам главы кубинской дипломатии, в ходе разговора стороны продолжили обсуждение вопросов, поднятых во время его недавнего визита в Москву.
Он отметил, что переговоры были сосредоточены на дальнейшем развитии двусторонних связей в различных сферах.
Министр добавил, что стороны констатировали "отличное состояние" отношений между Кубой и Россией.