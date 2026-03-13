Гарбузов: Москва заключила офсетный контракт на поставку кабелей

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Правительство Москвы заключило офсетный контракт на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд городского транспорта, сообщил министр столичного правительства, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что исполнителем выступит "Завод Москабель", входящий в группу компаний "Москабельмет".

"Контракты с гарантией сбыта — эффективный механизм, который позволяет одновременно решать задачи города по обеспечению стабильных поставок для инфраструктурных проектов и поддерживать модернизацию промышленного производства. В рамках этой меры поддержки правительство Москвы заключило соглашение на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд городского транспорта", - сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.

По его словам, инвестор направит на реализацию соглашения не менее 200 миллионов рублей: установит новое производственное оборудование и обновит мощности.

"Со своей стороны, столица в течение десяти лет будет закупать изделия, обеспечивая долгосрочную загрузку предприятия и предсказуемый сбыт", — отметил министр.

Офсетные контракты позволяют формировать в Москве современную производственную базу для транспортной инфраструктуры.

Как рассказал генеральный директор группы компаний "Москабельмет" Павел Моряков, участие в офсетном контракте с правительством Москвы — еще один важный шаг в развитии производства компании и укреплении партнерства с городом.

"В рамках соглашения "Завод Москабель" обеспечит столичный транспорт различной кабельно-проводниковой продукцией. Среди позиций — силовые и контрольные кабели, а также уникальные кабели для подвижного состава. Реализация проекта позволит модернизировать производственные мощности предприятия и укрепить роль московской промышленности в совершенствовании транспортной инфраструктуры столицы", — подчеркнул гендиректор.

Новый договор стал шестым контрактом с гарантией сбыта в транспортной сфере, который подписали в столице. В том числе в 2025 году город заключил пять офсетных контрактов для нужд транспорта, общий объем закупок по ним составляет 60,4 миллиарда рублей.