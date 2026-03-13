04:00 13.03.2026 (обновлено: 09:56 13.03.2026)
Умер один из французских солдат, пострадавших на базе в Ираке
Один из французских солдат, пострадавших при налете беспилотников на базу в Ираке, скончался, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 13.03.2026
Умер один из французских солдат, пострадавших на базе в Ираке

Макрон: один из французских солдат, пострадавших на базе в Ираке, умер

© REUTERS / SOCIAL MEDIAАтака беспилотника на военную базу провинции Эрбиль. 13 марта 2026
© REUTERS / SOCIAL MEDIA
Атака беспилотника на военную базу провинции Эрбиль. 13 марта 2026
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Один из французских солдат, пострадавших при налете беспилотников на базу в Ираке, скончался, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
В инциденте на военной базе в иракской провинции Эрбиль были ранены шестеро французских военных.
"Старший сержант Арно Фрион из альпийского батальона егерей погиб за Францию во время атаки в районе Эрбиля в Ираке", - написал президент в социальной сети Х.
Макрон добавил, что присутствие французских военных в Ираке строго соответствует соглашениям о борьбе с терроризмом, и ситуация в Иране не может оправдывать подобные нападения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
