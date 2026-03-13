Франция не будет отправлять военные корабли в Ормуз, заявили в Минобороны

ПАРИЖ 13 мар - РИА Новости. Французские власти на данный момент не планируют посылать военные корабли в Ормузский пролив на фоне эскалации в регионе, заявила министр обороны Франции Катрин Вотрен.
Ранее Вотрен заявляла, что руководство республики не имело конкретных планов на перемещение своего единственного авианосца "Шарль де Голль" из Восточного Средиземноморья в Ормузский пролив.
"На данный момент не может быть и речи об отправке каких-либо судов в Ормузский пролив", - сообщила глава французского МО в интервью телеканалу France 24.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании заявил, что Ормузский пролив должен и дальше находиться под блокадой Тегерана, это рычаг в конфликте на Ближнем Востоке с США и Израилем.