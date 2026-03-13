11:24 13.03.2026
Франция не будет отправлять военные корабли в Ормуз, заявили в Минобороны
ПАРИЖ 13 мар - РИА Новости. Французские власти на данный момент не планируют посылать военные корабли в Ормузский пролив на фоне эскалации в регионе, заявила министр обороны Франции Катрин Вотрен.
Ранее Вотрен заявляла, что руководство республики не имело конкретных планов на перемещение своего единственного авианосца "Шарль де Голль" из Восточного Средиземноморья в Ормузский пролив.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Первое с начала конфликта турецкое судно прошло Ормузский пролив
Вчера, 10:27
"На данный момент не может быть и речи об отправке каких-либо судов в Ормузский пролив", - сообщила глава французского МО в интервью телеканалу France 24.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании заявил, что Ормузский пролив должен и дальше находиться под блокадой Тегерана, это рычаг в конфликте на Ближнем Востоке с США и Израилем.
Глава министерства финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Бессент назвал условие для конвоирования США судов через Ормузский пролив
12 марта, 22:53
 
