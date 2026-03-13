"Никаких ограничений". В Финляндии сделали заявление о ядерном оружии

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Финляндия не нуждается в ядерном оружии в мирное время, заявил президент страны Александр Стубб, его слова передает Yle.
"В мирное время Финляндии не нужно ядерное оружие. Никто не предлагал Финляндии размещать ядерное оружие на своей территории", — сказал он.
"Сдерживание НАТО включает в себя вооруженные силы, ракеты и ядерное оружие. Однако Россия не представляет непосредственной военной угрозы для Финляндии", — заключил Стубб.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях.
В последнее время страны Старого Света ужесточили риторику по ядерному вопросу. Так, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках новой доктрины Париж увеличит число боеголовок, а союзники смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. Среди последних, как утверждается, Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Глава МИД России Сергей Лавров во вторник заявил, что Россия выступала и продолжит выступать категорически против действий, способных спровоцировать гонку ядерных вооружений.