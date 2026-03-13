Фигурант дела о публичном оправдании теракта в "Крокусе" получил шесть лет
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:01 13.03.2026
Фигурант дела о публичном оправдании теракта в "Крокусе" получил шесть лет
Первый Западный окружной военный суд приговорил фигуранта дела о публичном оправдании теракта в "Крокус сити холле" к 6 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935960753_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c56117f48aa9a9b0421bfb027cf9170b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд приговорил фигуранта дела о публичном оправдании теракта в "Крокус сити холле" к 6 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Первый Западный окружной военный суд признал фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма - ред.), и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока - в колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.
По его словам, осужденный в мессенджере Telegram опубликовал ряд сообщений, оправдывающих террористов, напавших на посетителей концертного зала "Крокус сити холл" в марте 2024 года, он был задержан силовиками в ноябре 2025 года.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
Суд не лишил российского гражданства фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
