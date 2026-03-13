Фигурант дела о публичном оправдании теракта в "Крокусе" получил шесть лет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд приговорил фигуранта дела о публичном оправдании теракта в "Крокус сити холле" к 6 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Первый Западный окружной военный суд признал фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма - ред.), и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока - в колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.
По его словам, осужденный в мессенджере Telegram опубликовал ряд сообщений, оправдывающих террористов, напавших на посетителей концертного зала "Крокус сити холл" в марте 2024 года, он был задержан силовиками в ноябре 2025 года.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.