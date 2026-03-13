Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 13.03.2026 (обновлено: 10:55 13.03.2026)
https://ria.ru/20260313/fesco-2080417703.html
Суд не отпустил экс-главу совета директоров Fesco из СИЗО под залог
2026-03-13T10:17:00+03:00
2026-03-13T10:55:00+03:00
fesco
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московский городской суд
россия
дубай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074198659_0:95:1678:1038_1920x0_80_0_0_8d5c3fd84da502f478490b58f4d3fb0b.jpg
https://ria.ru/20260312/prigovor-2080168857.html
https://ria.ru/20260312/kursk-2080361525.html
москва
россия
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074198659_61:0:1469:1056_1920x0_80_0_0_23e8c5499684f63a8f295a199ab9d2c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда | Перейти в медиабанкЭкс-председатель совета директоров транспортной группы FESCO Андрей Северилов во время заседания Мещанского районного суда Москвы
Экс-председатель совета директоров транспортной группы FESCO Андрей Северилов во время заседания Мещанского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда
Перейти в медиабанк
Экс-председатель совета директоров транспортной группы FESCO Андрей Северилов во время заседания Мещанского районного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Московский городской суд признал законным арест бывшего главы совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова по делу о растрате и отказался отпустить его под залог в 885 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Мещанского районного суда Москвы оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья.
Ранее адвокат Северилова просил смягчить подзащитному меру пресечения, назначив домашний арест, либо отпустить его из СИЗО под залог, эквивалентный сумме вменяемого причиненного ущерба.
В пятницу в суде на заседании защита сообщила о том, что партнер Северилова по бизнесу, являющийся собственником коммерческой организации в Дубае, готов внести за него залог. Также сообщалось, что друзья и партнеры Северилова в России могут обеспечить залог за счет объектов недвижимости, расположенных в Москве и Подмосковье, собственниками которых они являются.
Свою вину Северилов не признает.
Как сообщали в следственном департаменте МВД РФ, фигуранты организовали покупку по завышенной стоимости доли в неработающей компании, сообщили в следственном департаменте МВД РФ.
По версии следствия, криминальная схема была реализована с 2022 по 2023 год под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла. При этом, покупка была совершена в период действия ограничительных мер, предусматривающих запрет на совершение сделок, ухудшающих финансовое состояние компании.
Трое предполагаемых соучастников по делу скрылись за границей, их местоположение устанавливают, сообщали в ведомстве.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала