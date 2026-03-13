Экс-председатель совета директоров транспортной группы FESCO Андрей Северилов во время заседания Мещанского районного суда Москвы. Архивное фото

Суд не отпустил экс-главу совета директоров Fesco из СИЗО под залог

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Московский городской суд признал законным арест бывшего главы совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова по делу о растрате и отказался отпустить его под залог в 885 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Мещанского районного суда Москвы оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья.

Ранее адвокат Северилова просил смягчить подзащитному меру пресечения, назначив домашний арест, либо отпустить его из СИЗО под залог, эквивалентный сумме вменяемого причиненного ущерба.

В пятницу в суде на заседании защита сообщила о том, что партнер Северилова по бизнесу, являющийся собственником коммерческой организации в Дубае , готов внести за него залог. Также сообщалось, что друзья и партнеры Северилова в России могут обеспечить залог за счет объектов недвижимости, расположенных в Москве и Подмосковье , собственниками которых они являются.

Свою вину Северилов не признает.

Как сообщали в следственном департаменте МВД РФ, фигуранты организовали покупку по завышенной стоимости доли в неработающей компании, сообщили в следственном департаменте МВД РФ.

По версии следствия, криминальная схема была реализована с 2022 по 2023 год под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла. При этом, покупка была совершена в период действия ограничительных мер, предусматривающих запрет на совершение сделок, ухудшающих финансовое состояние компании.