Суд не отпустил экс-главу совета директоров Fesco из СИЗО под залог
Суд не отпустил экс-главу совета директоров Fesco под залог в 885 млн рублей
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Московский городской суд признал законным арест бывшего главы совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова по делу о растрате и отказался отпустить его под залог в 885 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Мещанского районного суда Москвы
оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья.
Ранее адвокат Северилова просил смягчить подзащитному меру пресечения, назначив домашний арест, либо отпустить его из СИЗО под залог, эквивалентный сумме вменяемого причиненного ущерба.
В пятницу в суде на заседании защита сообщила о том, что партнер Северилова по бизнесу, являющийся собственником коммерческой организации в Дубае
, готов внести за него залог. Также сообщалось, что друзья и партнеры Северилова в России
могут обеспечить залог за счет объектов недвижимости, расположенных в Москве и Подмосковье
, собственниками которых они являются.
Свою вину Северилов не признает.
Как сообщали в следственном департаменте МВД РФ, фигуранты организовали покупку по завышенной стоимости доли в неработающей компании, сообщили в следственном департаменте МВД РФ.
По версии следствия, криминальная схема была реализована с 2022 по 2023 год под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла. При этом, покупка была совершена в период действия ограничительных мер, предусматривающих запрет на совершение сделок, ухудшающих финансовое состояние компании.
Трое предполагаемых соучастников по делу скрылись за границей, их местоположение устанавливают, сообщали в ведомстве.