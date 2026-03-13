Испанские фермеры теряют шесть миллионов евро в день из-за цен на топливо

МАДРИД, 13 мар - РИА Новости. Испанские фермеры и животноводы теряют почти 6 миллионов евро в день из-за роста цен на топливо и удобрения на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана, сообщили РИА Новости в испанской ассоциации молодых фермеров ASAJA.

"В совокупности рост цен на топливо и удобрения означает, что дополнительные расходы испанских фермеров и животноводов превышают 41 миллион евро в неделю, что эквивалентно почти 6 миллионам евро в день новых производственных затрат", - сказали в ассоциации.

Согласно ее оценкам, рост цен на дизельное топливо приводит к дополнительным расходам для всего аграрного сектора примерно в 19 миллионов евро в неделю, что эквивалентно примерно 2,7 миллиона евро в день. Подорожание удобрений увеличивает расходы аграриев еще примерно на 22 миллиона евро в неделю, что составляет около 3,1 миллиона евро в день.

В ASAJA подчеркнули, что увеличение стоимости ключевых ресурсов создает серьезные трудности для аграрного сектора, поскольку фермеры и животноводы имеют ограниченные возможности переложить рост затрат на конечные цены продуктов питания.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану . Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке