Испанские фермеры теряют шесть миллионов евро в день из-за цен на топливо
Испанские фермеры и животноводы теряют почти 6 миллионов евро в день из-за роста цен на топливо и удобрения на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана, сообщили... РИА Новости, 13.03.2026
https://ria.ru/20260312/evrokomissiya-2080264146.html
https://ria.ru/20260312/zelenskiy-2080294105.html
ASAJA: испанские фермеры теряют 6 млн евро в день из-за роста цен на топливо
МАДРИД, 13 мар - РИА Новости. Испанские фермеры и животноводы теряют почти 6 миллионов евро в день из-за роста цен на топливо и удобрения на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана, сообщили РИА Новости в испанской ассоциации молодых фермеров ASAJA.
"В совокупности рост цен на топливо и удобрения означает, что дополнительные расходы испанских фермеров и животноводов превышают 41 миллион евро в неделю, что эквивалентно почти 6 миллионам евро в день новых производственных затрат", - сказали в ассоциации.
Согласно ее оценкам, рост цен на дизельное топливо приводит к дополнительным расходам для всего аграрного сектора примерно в 19 миллионов евро в неделю, что эквивалентно примерно 2,7 миллиона евро в день. Подорожание удобрений увеличивает расходы аграриев еще примерно на 22 миллиона евро в неделю, что составляет около 3,1 миллиона евро в день.
В ASAJA подчеркнули, что увеличение стоимости ключевых ресурсов создает серьезные трудности для аграрного сектора, поскольку фермеры и животноводы имеют ограниченные возможности переложить рост затрат на конечные цены продуктов питания.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив
, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива
, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.