Ответственный за стрельбу в Вирджинии не был в поле зрения властей США - РИА Новости, 13.03.2026
01:42 13.03.2026
Ответственный за стрельбу в Вирджинии не был в поле зрения властей США
ФБР: ответственный за стрельбу в Университете Норфолка не был известен

ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Ответственный за стрельбу в университете Норфолка в Вирджинии не рассматривался правоохранительными органами США как возможный риск, заявило ФБР.
"У меня нет никакой информации, которая указывала бы на то, что он был известен (правоохранительным органам - ред.) или представлял собой продолжающуюся проблему", - сказала журналистам агент ФБР Доминик Эванс.
Она также подтвердила личность злоумышленника, которого зовут Мохамед Джаллох, и тот факт, что он был ранее осужден за попытку оказания материальной поддержки "Исламскому государству" (ИГ)*.
Инцидент со стрельбой произошел в четверг в Университете Старого Доминиона в штате Вирджиния. Двое пострадали, один человек скончался. Злоумышленник также мертв.
Глава ФБР Кэш Патель заявил, что бюро расследует инцидент как акт терроризма.
* Запрещенная в России террористическая организация.
