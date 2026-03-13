Ответственный за стрельбу в Вирджинии не был в поле зрения властей США

ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Ответственный за стрельбу в университете Норфолка в Вирджинии не рассматривался правоохранительными органами США как возможный риск, заявило ФБР.

Инцидент со стрельбой произошел в четверг в Университете Старого Доминиона в штате Вирджиния. Двое пострадали, один человек скончался. Злоумышленник также мертв.