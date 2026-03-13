Средняя наценка на продукты "первой цены" снизилась, заявила ФАС

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Средний уровень наценок на продукты "первой цены" в федеральных торговых сетях в России за период с 1 сентября 2025 года по 31 января 2026 года составила 3,1% против 22,2%, зафиксированных в начале мониторинга в 2021 году, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

"Служба подвела итоги анализа наценок на социально значимые продовольственные товары в крупнейших розничных организациях. Средний уровень наценок в опрашиваемых "федеральных" торговых сетях по товарам "первой цены" по сравнению с началом мониторинга в 2021 году снизился ... с 22,2% до 3,1%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что служба проанализировала информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных продовольственных товаров за период с 1 сентября 2025 года по 31 января 2026 года. Изучались все товарные позиции 26 категорий продуктов питания, включая ряд социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

ФАС отметили, что в ряде случаев установлен отрицательный средний уровень наценок федеральных сетей. Например, на морковь (-19,8%), белокочанную капусту (-10,3%), куриные яйцах (-6,9%), гречневую крупу (-4,2%), свеклу (-3,4%) и сезонные яблоки (-1,3%).

В ведомстве добавили, что средняя доля объемов реализации товаров "первой цены" от общего объема реализации социально значимых продовольственных товаров за 4 квартал 2025 года составила 29%.