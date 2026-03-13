19:59 13.03.2026
Средняя наценка на продукты "первой цены" снизилась, заявила ФАС
https://ria.ru/20260313/kartel-2080425266.html
https://ria.ru/20260313/fas-2080558644.html
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Дикси, Ашан
ФАС: средняя наценка на продукты "первой цены" у ритейлеров снизилась до 3,1%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Средний уровень наценок на продукты "первой цены" в федеральных торговых сетях в России за период с 1 сентября 2025 года по 31 января 2026 года составила 3,1% против 22,2%, зафиксированных в начале мониторинга в 2021 году, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
"Служба подвела итоги анализа наценок на социально значимые продовольственные товары в крупнейших розничных организациях. Средний уровень наценок в опрашиваемых "федеральных" торговых сетях по товарам "первой цены" по сравнению с началом мониторинга в 2021 году снизился ... с 22,2% до 3,1%", - говорится в сообщении.
ФАС выявила картельный сговор в медицинской сфере на 340 миллионов рублей
Вчера, 10:44
Уточняется, что служба проанализировала информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных продовольственных товаров за период с 1 сентября 2025 года по 31 января 2026 года. Изучались все товарные позиции 26 категорий продуктов питания, включая ряд социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.
В ФАС отметили, что в ряде случаев установлен отрицательный средний уровень наценок федеральных сетей. Например, на морковь (-19,8%), белокочанную капусту (-10,3%), куриные яйцах (-6,9%), гречневую крупу (-4,2%), свеклу (-3,4%) и сезонные яблоки (-1,3%).
В ведомстве добавили, что средняя доля объемов реализации товаров "первой цены" от общего объема реализации социально значимых продовольственных товаров за 4 квартал 2025 года составила 29%.
"ФАС России продолжит анализировать информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных продовольственных товаров. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ведомство будет принимать меры реагирования и пресекать выявленные нарушения", - подчеркивается в сообщении.
В мониторинг включены цены торговых сетей "Х5", "Магнит", "Дикси", "Лента", "Ашан", "Метро", "Окей", "Глобус", "Мария Ра" и "Азбука вкуса".
ФАС проверяет экономическую обоснованность тарифов на ЖКХ
Вчера, 18:33
 
ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ДиксиАшан
 
 
