16:17 13.03.2026 (обновлено: 17:01 13.03.2026)
СМИ: страны Европы вступили в переговоры с Ираном по Ормузскому проливу
СМИ: страны Европы вступили в переговоры с Ираном по Ормузскому проливу

FT: Франция и Италия ведут переговоры с Ираном о проходе через Ормузский пролив

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Некоторые члены ЕС ведут диалог с Ираном по Ормузскому проливу, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
"Европейские страны, включая Францию, начали переговоры с Тегераном, стремясь заключить сделку, гарантирующую безопасный проход их судов через Ормузский пролив", — указано в статье.
Также обсудить этот вопрос с Ираном попыталась Италия, добавила газета. По ее данным, Европа не готова посылать военных сопровождать суда в Ормузском проливе из-за боязни эскалации.
Обеспечить безопасность торговых кораблей ранее обещал глава Белого дома Дональд Трамп. Со своей стороны, командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири подчеркнул, что Тегеран не позволит американскому флоту сопровождать их.
Накануне верховный лидер ИРИ Моджтаба Хаменеи заявил, что пролив должен оставаться закрытым. Иран будет использовать его как рычаг в конфликте с США и Израилем.
Их военная кампания против Тегерана идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. Из-за конфликта почти остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. Увеличилась и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены подскочили там более чем на 100 процентов.
