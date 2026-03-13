Европа пошла ва-банк: Россия не сможет предотвратить новую полную блокаду

На фоне горящих танкеров в Ормузе цена нефти Brent на биржах опять скакнула выше 100 долларов за баррель, а США распечатали неприкосновенный стратегический запас нефти — 172 миллиона баррелей из 443. Чудеса, конечно, бывают, и есть мизерный шанс, что нефтяной кризис можно будет на ниточке проскочить (а ниточка с каждым часом становится тоньше).

Но есть совершенно неочевидная тема, о которую гарантированно разобьются самые лучшие американские чудеса.

Тема эта — удобрения.

Все уже выучили, что через Ормузский пролив на мировые просторы идут почти 30 процентов мировой нефти, но за кадром остаются 30-40 процентов мировых поставок сельскохозяйственных удобрений и 20 — СПГ, из которого эти удобрения производят.

Так вот, после объявленной Ираном музыкальной паузы мировые цены на готовые удобрения за несколько дней рванули на 30-37 процентов, на газ — почти удвоились. А поскольку в цене азотных удобрений доля газа составляет порядка 80 процентов, удобрительные расценки сейчас только разогрелись и готовы к увлекательному марафону.

Больше всего рады в Европе . Как пишет The Guardian, "кризис в Заливе грозит шоком для цен на продовольствие". В Euronews сетуют, что "блокирование Ормузского пролива грозит мировым запасам еды". В Deutsche Welle* запили горькую: "Война в Иране может спровоцировать следующий глобальный продовольственный кризис".

Секунду: так всех проклятых аятолл убили и победили, в чем проблема-то?

Оказывается, что удар Израиля США попал аккурат к началу посевной в Северном полушарии, когда вот прямо здесь и сейчас нужны удобрения — и не раньше, и не позже, поскольку нигде в мире их про запас не хранят.

Так что благодаря гениальной военной стратегии в той же Европе теперь просто нечем удобрять альпийские луга, где планировалось выращивать хрустящий хамон и устрицы. Оставшиеся продавцы (включая униженную и обескровленную Россию ) радостно дерут с покупателей три, а то и четыре шкуры. Например, в себестоимости европейской пшеницы цена удобрений занимает минимум 15 процентов, то есть рост цен на подкормку вдвое не только съедает всю маржу, но и с причмокиванием уводит прибыль в минус.

После начала СВО цены на продовольствие в Европе выросли на 17 процентов, но, по прогнозам специалистов, в нынешнем случае все будет гораздо эпичнее. Самый честный на земле ресурс ВВС, чтобы не разгонять панику, сообщил, что к концу 2026 года цены на еду в ЕС вырастут примерно на 20 процентов. Но мечтателей слегка подкорректировал профильный комитет ООН (UNCTAD) и заявил, что цены могут вырасти на 50 процентов. Если все будет не хуже, чем сейчас.

Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Погодите, а ведь была прекрасная история с глобальной сделкой Евросоюза со странами МЕРКОСУР Боливия ), которая должна была завалить Европу дешевой едой. Что с ней?

А тут случилось опаньки: та же Бразилия импортирует порядка 85 процентов от всех необходимых ее сельскому хозяйству удобрений (четверть — из России). Это значит, что при повышении на них цен в разы о халявных окорочках можно забыть в принципе.

Умные европейские экономисты пришли к ошеломительному выводу: нужны альтернативные маршруты и поставщики. И конечно, наткнулись на великий сюрприз под названием "Россия": выяснилось, что наша страна — крупнейший мировой поставщик удобрений с долей в 20 процентов. Так что сразу начались обсуждения, а может, эти удобрения на самом деле не очень агрессивные и их можно как-то приручить и европеизировать? А то кушать половину хрустящей французской булки вместо целой — какой-то моветон.

Но, слава богу, нам их есть куда девать: русские удобрения с руками и ногами оторвут не только в Бразилии, но и в Индии Пакистаном (где только что наглухо встало все производство удобрений), в тех же США (за прошлый год закупки в России выросли в полтора раза) и далее по списку в порядке живой очереди. Интересно, что еще задолго до кризиса в Персидском заливе первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил о росте производства удобрений (например, в прошлом году был достигнут исторический рекорд), то есть кто-то хитрый подстелил под курочку с золотыми яичками толстый слой ароматной соломки.

Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев как в воду глядел: "Как и предсказывалось неделю назад, назревает кризис с удобрениями. За ним последует кризис продовольственной безопасности".

Гордая представительница Еврокомиссии Итконен тем не менее заявила, что "благодаря стратегии диверсификации источников снабжения ЕС прямое воздействие конфликта на Ближнем Востоке в краткосрочной перспективе для Евросоюза ограничено" и "оснований для беспокойства нет". Ну то есть держим строй, бьемся до последнего — и победа будет за нами.

Верим, но как-то не очень.

Бросимся ли мы спасать Европу, когда их перемога очень скоро традиционно превратится в зраду? Ответ — в мешке с российской мочевиной.