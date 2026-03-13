Газовый кризис в Европе: Россия готова пойти навстречу Брюсселю

Экономически ближневосточный конфликт сильнее всего бьет по Европе. Ее экономика только-только вышла из энергетического кризиса, впервые за несколько лет снова начало расти потребление газа — и вот она опять на грани катастрофы. И единственный, кто мог бы пойти навстречу ЕС в такой ситуации, — это Россия. Более того, она, судя по заявлениям президента России, готова это сделать. Правда, скорее всего, европейцев это не порадует.

Европейские политики сейчас ломают голову над вопросом, как же сбить цены. В моменте стоимость газа на европейской бирже в понедельник доходила до 800 долларов за тысячу кубометров. Потом цены ушли к 675 долларам, но это по-прежнему самый высокий уровень за три года.

Наиболее простой, быстрый и действенный способ помочь ЕС лежит на поверхности. Брюсселю надо просто решить проблемы с инфраструктурой — и на европейском рынке моментально окажется более 60 миллиардов кубометров газа в годовом выражении. Речь, конечно, о российском газе. Возможность организовать такие поставки есть только у "Газпрома". Почти 30 миллиардов кубов может дать непострадавшая ветка "Северного потока — 2", еще столько же — газопровод "Ямал — Европа". Нужна только политическая воля еврочиновников — разрешить прокачку по первой трубе и решить вопрос с украденными активами "Газпрома" во втором случае.

Однако ЕС готов терпеть вдвое выросшие цены на газ, а следом — на уголь и в целом на электроэнергию, нежели насытить рынок дополнительным предложением и сбить цены. Потому что это означало бы признание отказа от российских энергоресурсов стратегическим провалом Брюсселя. Признать ошибочным решение снизить долю атомной энергетики в энергобалансе ЕС они могут, но решение по России — нет.

Единственное, на что, возможно, пойдет Евросоюз, — это перенос планов по отказу от российского СПГ. Потому что отказ от закупки СПГ из России с 25 апреля по краткосрочным контрактам и с 1 января 2027 года от СПГ в рамках долгосрочных контрактов выглядит сейчас слишком уж глупо. К тому же имеется очевидный форс-мажор, на который можно сослаться. Впрочем, не факт, что Брюссель пойдет даже на такое политическое унижение ради экономического благополучия своих граждан и промышленности.

Более того, Россия может опередить Еврокомиссию — избавить ее от столь сложного решения и первой ввести запрет на его поставки в Европу. Вполне логично перенаправить этот газ в дружественные нам страны и помочь в непростой ситуации прежде всего тем, кто не воротит нос от наших углеводородов. По крайней мере, президент России Владимир Путин поручил правительству оценить возможность таких действий. Это было бы честно перед нашими настоящими партнерами и могло бы дать экономическую выгоду российскому бюджету.

Если Россия прямо сейчас запретит поставлять российский СПГ в Европу, то весь он будет перенаправлен на азиатские рынки, прежде всего в Индию и Китай, которые будут очень рады дополнительным объемам СПГ в отсутствие поставок из Катара. Для России это еще и отличный способ закрепиться на этих рынках с новыми объемами за неимением конкурента.

Более того, увод российского СПГ из Европы еще сильнее ухудшит ценовую ситуацию на европейском рынке. И на этом подзаработает не только "Газпром", который поставляет газ по "Турецкому потоку", но и бюджет страны. При экспорте СПГ пошлины в бюджет не выплачиваются, а вот при экспорте трубопроводного газа — еще как. Рост цен на газ в ЕС обеспечит рост поступлений от экспортных пошлин в казну.

Самое смешное, что Еврокомиссия даже не сможет ни в чем обвинить Россию. Ведь мы сделаем ровно то, чего так хотел сам Брюссель. Вот это неожиданная помощь от Москвы.

В то же время торопиться перекрывать трубопроводные поставки Россия вряд ли будет. Это нам не нужно. ЕС хочет их прикрыть с ноября 2027 года — и России выгоднее дождаться этого срока. Во-первых, перенаправить трубопроводные поставки газа куда сложнее. Для этого нужно подписать новый коммерческий контракт, построить новый газопровод в страну-потребитель. Опыт проекта "Сила Сибири — 2" показывает, что этот процесс может затянуться на годы. Хотя в текущей ситуации могут произойти быстрые и серьезные подвижки со стороны Китая. Во-вторых, Венгрия и Словакия — как получатели трубопроводного российского газа — за эти полтора года могут и отстоять свое право продолжить закупки. И это нам тоже на руку.

Еврочиновники, следуя собственным политическим амбициям, загнали ЕС в экономическую ловушку. Ситуация на газовом рынке и без этого не очень приятная. Потому что зима была холодной, что заставило европейцев поднять из подземных хранилищ больше газа, чем закачали за весь прошлый год, то есть высвободили даже запасы газа, оставшиеся с предыдущей зимы. Сейчас им резервы нужны как никогда, но они истощены. Плюс ближневосточный конфликт поднял цены. И чей бы запрет на российский СПГ ни сработал — от ЕС или от самой России, все это сделает газ еще менее доступным для европейцев. Велика вероятность, что газ будет дорогим весь этот год.