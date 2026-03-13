Эксперт объяснил, почему пейджеры не вернутся в обиход

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пейджеры с маркетплейсов не являются средством общения и не могут вернуться в обиход, заявил IT-эксперт Эльдар Муртазин, объясняя, помогут ли эти гаджеты оставаться на связи на фоне нестабильной работы мобильного интернета в Москве.
"Тут возникло недоразумение. Пейджеры, которые есть в продаже сейчас на маркетплейсах, это не средство для общения, а кнопка для вызова официанта, как правило, в ресторанах. Это пейджеры современности. Никаким средством общения они не являются. Пейджинговых компаний у нас уже лет 20 не существует, поэтому в обиход пейджеры вернуться не могут", - рассказал aif.ru эксперт.
РИА Новости ранее рассказали в Wildberries, что москвичи в марте стали массово скупать рации, пейджеры, стационарные телефоны и бумажные карты.
В последние дни фиксировались проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.