Эксперт объяснил, почему пейджеры не вернутся в обиход - РИА Новости, 13.03.2026
18:33 13.03.2026 (обновлено: 18:35 13.03.2026)
Эксперт объяснил, почему пейджеры не вернутся в обиход
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пейджеры с маркетплейсов не являются средством общения и не могут вернуться в обиход, заявил IT-эксперт Эльдар Муртазин, объясняя, помогут ли эти гаджеты оставаться на связи на фоне нестабильной работы мобильного интернета в Москве.
"Тут возникло недоразумение. Пейджеры, которые есть в продаже сейчас на маркетплейсах, это не средство для общения, а кнопка для вызова официанта, как правило, в ресторанах. Это пейджеры современности. Никаким средством общения они не являются. Пейджинговых компаний у нас уже лет 20 не существует, поэтому в обиход пейджеры вернуться не могут", - рассказал aif.ru эксперт.
РИА Новости ранее рассказали в Wildberries, что москвичи в марте стали массово скупать рации, пейджеры, стационарные телефоны и бумажные карты.
В последние дни фиксировались проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.
Женщина управляет автомобилем, держа в руках бумажную карту города - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Москвичи стали массово скупать пейджеры, рации и бумажные карты
12 марта, 16:33
 
