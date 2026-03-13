Эксперт назвал удар США по школе в Иране примером военного преступления
10:36 13.03.2026 (обновлено: 12:16 13.03.2026)
Эксперт назвал удар США по школе в Иране примером военного преступления
Эксперт назвал удар США по школе в Иране примером военного преступления

© AP PhotoНа месте удара по школе на юге Ирана
На месте удара по школе на юге Ирана
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Совершенный США удар по начальной школе в Минабе в Иране является ярким примером военного преступления, заявил РИА Новости эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", представитель АНО "Русско-иранский центр экономического и правового сотрудничества" (РИЦЭПС) Аббас Мирзаи Гази.
В первый же день агрессии США и Израиля против Ирана, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге республики. Погибли 168 школьниц, а также 14 учителей и сотрудников школы. МИД Ирана заявлял, что США ударили по школе для девочек крылатыми ракетами Tomahawk.
"Помимо вопроса легитимности начала войны, с точки зрения международного гуманитарного права также оценивается способ совершения этих атак. Несоблюдение принципа различия между военными и гражданскими целями может быть примером военного преступления. Нападение на школу в городе Минаб, в результате которого погибло более 170 учениц, является ярким примером такого военного преступления", - сказал он.
Главком НАТО в Европе отказался признать вину США в ударе по школе в Иране
12 марта, 17:33
 
