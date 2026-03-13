Эксперт объяснил, почему кредиты в России подорожали в январе

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Стоимость кредитов в России в январе выросла, несмотря на снижение ключевой ставки в декабре, из-за роста сезонного спроса и опасений, что ЦБ возьмет паузу в снижении ключевой ставки, сказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

По данным ЦБ , в январе процентные ставки по кредитам возросли. Показатель в краткосрочном сегменте (для займов до 1 года, включая "до востребования") в январе вырос на 1,9 п.п. - до 28,9% годовых. Это максимум с августа прошлого года. Для кредитов свыше 1 года показатель в январе увеличился на 1,6 п.п. - до 16,1% годовых.

ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года - 16%, а в феврале регулятор снизил ключевую ставку в шестой раз подряд - до 15,5%.

Зельцер назвал три фактора, которые повлияли на подорожание кредитов в январе. Во-первых, опасения приостановки цикла снижения ставки ЦБ из-за НДС. Во-вторых, сезонность: рост потребительской активности в праздники повышает спрос, в том числе на кредиты, объяснил он.

Прошлые данные ЦБ подтверждают, что в отдельные годы в январе наблюдалось подорожание кредитов как до 1 года, так и свыше 1 года.

Наконец, макропруденциальные надбавки ЦБ для банков за риск заемщиков повышают стоимость конечного фондирования, добавил Зельцер.

Макропруденциальные надбавки ЦБ - это повышение коэффициентов риска, требующее от банков зарезервировать под некоторые кредиты больше капитала. Регулятор с 1 декабря 2025 года повысил с 20% до 40% надбавку к коэффициенту риска на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой.

Зельцер отметил, что ожидает коррекции средневзвешенных процентных ставок по кредитам в феврале. При этом более выраженное удешевление кредита стоит ждать во второй половине года - по мере снижения ключевой ставки, указал он.