Эксперт объяснил, почему кредиты в России подорожали в январе - РИА Новости, 13.03.2026
09:20 13.03.2026
Эксперт объяснил, почему кредиты в России подорожали в январе
Эксперт объяснил, почему кредиты в России подорожали в январе - РИА Новости, 13.03.2026
Эксперт объяснил, почему кредиты в России подорожали в январе
Стоимость кредитов в России в январе выросла, несмотря на снижение ключевой ставки в декабре, из-за роста сезонного спроса и опасений, что ЦБ возьмет паузу в... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T09:20:00+03:00
2026-03-13T09:20:00+03:00
экономика
россия
михаил зельцер
центральный банк рф (цб рф)
бкс мир инвестиций
россия
экономика, россия, михаил зельцер, центральный банк рф (цб рф), бкс мир инвестиций
Экономика, Россия, Михаил Зельцер, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), БКС Мир инвестиций
Эксперт объяснил, почему кредиты в России подорожали в январе

Зельцер: стоимость кредитов в РФ в январе выросла из-за сезонного спроса

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Стоимость кредитов в России в январе выросла, несмотря на снижение ключевой ставки в декабре, из-за роста сезонного спроса и опасений, что ЦБ возьмет паузу в снижении ключевой ставки, сказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
По данным ЦБ, в январе процентные ставки по кредитам возросли. Показатель в краткосрочном сегменте (для займов до 1 года, включая "до востребования") в январе вырос на 1,9 п.п. - до 28,9% годовых. Это максимум с августа прошлого года. Для кредитов свыше 1 года показатель в январе увеличился на 1,6 п.п. - до 16,1% годовых.
ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года - 16%, а в феврале регулятор снизил ключевую ставку в шестой раз подряд - до 15,5%.
Зельцер назвал три фактора, которые повлияли на подорожание кредитов в январе. Во-первых, опасения приостановки цикла снижения ставки ЦБ из-за НДС. Во-вторых, сезонность: рост потребительской активности в праздники повышает спрос, в том числе на кредиты, объяснил он.
Прошлые данные ЦБ подтверждают, что в отдельные годы в январе наблюдалось подорожание кредитов как до 1 года, так и свыше 1 года.
Наконец, макропруденциальные надбавки ЦБ для банков за риск заемщиков повышают стоимость конечного фондирования, добавил Зельцер.
Макропруденциальные надбавки ЦБ - это повышение коэффициентов риска, требующее от банков зарезервировать под некоторые кредиты больше капитала. Регулятор с 1 декабря 2025 года повысил с 20% до 40% надбавку к коэффициенту риска на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой.
Зельцер отметил, что ожидает коррекции средневзвешенных процентных ставок по кредитам в феврале. При этом более выраженное удешевление кредита стоит ждать во второй половине года - по мере снижения ключевой ставки, указал он.
Базовый сценарий ЦБ предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5-14,5% в 2026 году.
ЭкономикаРоссияМихаил ЗельцерЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)БКС Мир инвестиций
 
 
