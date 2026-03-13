Эксперт рассказал о последствиях блокировки Баб-эль-Мандебского пролива - РИА Новости, 13.03.2026
07:16 13.03.2026
Эксперт рассказал о последствиях блокировки Баб-эль-Мандебского пролива
Потенциальная блокировка Баб-эль-Мандебского пролива может поставить под угрозу всю мировую экономику и привести к росту цен почти на все товары, в том числе на
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15935/65/159356510_312:0:3427:2336_1920x0_80_0_0_cea35e7cf0d15c479f85911ae50c62a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Ансар Алла, Военная операция США и Израиля против Ирана
СТАМБУЛ, 13 мар – РИА Новости. Потенциальная блокировка Баб-эль-Мандебского пролива может поставить под угрозу всю мировую экономику и привести к росту цен почти на все товары, в том числе на энергоресурсы, заявил РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю.
Ситуация, аналогичная сложившейся в Ормузском проливе, может повториться в еще одном проливе в случае, если США совершат стратегическую ошибку, заявил ранее катарскому телеканалу Al Jazeera высокопоставленный иранский военный источник. На Ближнем Востоке расположены ключевые для мирового судоходства Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив.
По словам эксперта, Иран или лояльное ему правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) могут пойти на шаг по закрытию Баб-эль-Мандебского пролива.
"Это событие может запустить цепочку шокирующих для глобальной экономики ударов. Порядка 12% мировой торговли осуществляется через эту артерию, это один из ключевых маршрутов для контейнеровозов между Европой и Азией. В случае перекрытого Баб-эль-Мандебского пролива судам придется использовать Суэцкий канал или "обходить" Африку через мыс Доброй Надежды, в результате путь удлинится как минимум на 10-14 дней – а значит, и стоимость перевозок возрастет", - рассказал эксперт.
В связи с этим возрастут расходы и на топливо, и на зарплаты морякам.
"Вследствие этого пострадает не только логистический сектор – цены вырастут на любые импортные товары на полках во всем мире", - отметил Бёгюрджю.
Эксперт отметил, что пролив используется и для перевозок СПГ и нефти из Персидского залива, в случае его блокировки мировым энергетическим рынкам будет нанесен еще один мощный удар. "Речь идет не только о Ближнем Востоке, а о стабильности всей глобальной экономики", - отметил эксперт.
Кроме того, колоссальная доля торговли КНР с Европой осуществляется по морю через этот коридор, подчеркнул эксперт, а альтернативные варианты в виде железных дорог или авиации не позволяют перевозить аналогичные объемы. "Кризис в Баб-эль-Мандебском проливе способен поставить под угрозу экономику таких гигантов, как КНР и Индия", - отметил Бёгюрджю.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Вследствие этих событий почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
