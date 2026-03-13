Эксперт рассказал о последствиях блокировки Баб-эль-Мандебского пролива

СТАМБУЛ, 13 мар – РИА Новости. Потенциальная блокировка Баб-эль-Мандебского пролива может поставить под угрозу всю мировую экономику и привести к росту цен почти на все товары, в том числе на энергоресурсы, заявил РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю.

По словам эксперта, Иран или лояльное ему правящее на севере Йемена шиитское движение " Ансар Алла " (хуситы) могут пойти на шаг по закрытию Баб-эль-Мандебского пролива.

"Это событие может запустить цепочку шокирующих для глобальной экономики ударов. Порядка 12% мировой торговли осуществляется через эту артерию, это один из ключевых маршрутов для контейнеровозов между Европой Азией . В случае перекрытого Баб-эль-Мандебского пролива судам придется использовать Суэцкий канал или "обходить" Африку через мыс Доброй Надежды, в результате путь удлинится как минимум на 10-14 дней – а значит, и стоимость перевозок возрастет", - рассказал эксперт.

В связи с этим возрастут расходы и на топливо, и на зарплаты морякам.

"Вследствие этого пострадает не только логистический сектор – цены вырастут на любые импортные товары на полках во всем мире", - отметил Бёгюрджю.

Эксперт отметил, что пролив используется и для перевозок СПГ и нефти из Персидского залива , в случае его блокировки мировым энергетическим рынкам будет нанесен еще один мощный удар. "Речь идет не только о Ближнем Востоке, а о стабильности всей глобальной экономики", - отметил эксперт.

Кроме того, колоссальная доля торговли КНР с Европой осуществляется по морю через этот коридор, подчеркнул эксперт, а альтернативные варианты в виде железных дорог или авиации не позволяют перевозить аналогичные объемы. "Кризис в Баб-эль-Мандебском проливе способен поставить под угрозу экономику таких гигантов, как КНР и Индия", - отметил Бёгюрджю.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану . Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.