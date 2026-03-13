Ефимов: Москва перевела инфраструктурные договоры в электронный формат

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Процедура заключения инфраструктурного договора в Москве полностью переведена в электронный формат, застройщики могут отправить заявку на рассмотрение и подписание соглашения в личном кабинете портала "СтроимПросто", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Инфраструктурный договор – соглашение между городом и застройщиком, определяющее порядок создания или финансирования объектов инженерного, транспортного и социального назначения, необходимых для реализации строительного проекта. Заключение договора, фиксирующего обязательства сторон по срокам и объему работ, позволяет синхронизировать строительство жилых и коммерческих объектов с развитием дорог, инженерных сетей, школ, детских садов и других городских объектов.

"В Москве активно продолжается цифровизация строительной отрасли. Перевод заключения инфраструктурных договоров в электронный формат – это часть системной работы по оптимизации процедур в строительстве. Цифровой сервис позволяет застройщикам быстрее проходить необходимые этапы согласования и оперативнее приступать к реализации проектов. В результате ускоряется создание жилой и коммерческой недвижимости вместе с необходимой городской инфраструктурой", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.