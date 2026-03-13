Вертолет эвакуировал ребенка, пострадавшего в ДТП в Новой Москве,

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Количество пострадавших в результате ДТП в Новой Москве возросло до 10 человек, ребенка двух лет эвакуировали в медучреждение вертолетом, сообщается в Количество пострадавших в результате ДТП в Новой Москве возросло до 10 человек, ребенка двух лет эвакуировали в медучреждение вертолетом, сообщается в Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Новой Москве. Ранее в столичной Госавтоинспекции заявляли, что семь человек, в том числе ребенок, пострадали в дорожно-транспортном происшествии с маршруткой и такси на Калужском шоссе

« "На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы города, в том числе вылетел дежурный санитарный вертолёт Московского авиационного центра. Произошло столкновение двух транспортных средств. Были перекрыты 2 полосы дорожного движения в сторону Москвы. В результате ДТП пострадали 10 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшую девочку двух лет в сопровождение мамы эвакуировали на вертолёте в медицинское учреждение столицы, на борту воздушного судна их сопровождали медики.

Как в свою очередь сообщили в столичной прокуратуре, предварительно установлено, что таксист не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой.