Вертолет эвакуировал ребенка, пострадавшего в ДТП в Новой Москве,

2026-03-13T17:37:00+03:00
Вертолет эвакуировал 2-летнюю девочку, пострадавшую в ДТП в Новой Москве
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Количество пострадавших в результате ДТП в Новой Москве возросло до 10 человек, ребенка двух лет эвакуировали в медучреждение вертолетом, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Ранее в столичной Госавтоинспекции заявляли, что семь человек, в том числе ребенок, пострадали в дорожно-транспортном происшествии с маршруткой и такси на Калужском шоссе Новой Москве
.
«
"На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы города, в том числе вылетел дежурный санитарный вертолёт Московского авиационного центра. Произошло столкновение двух транспортных средств. Были перекрыты 2 полосы дорожного движения в сторону Москвы. В результате ДТП пострадали 10 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшую девочку двух лет в сопровождение мамы эвакуировали на вертолёте в медицинское учреждение столицы, на борту воздушного судна их сопровождали медики.
Как в свою очередь сообщили в столичной прокуратуре, предварительно установлено, что таксист не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой.
Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление обстоятельств ДТП, а также ход и результаты доследственной проверки, проводимой по данному факту.