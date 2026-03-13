В Белгородской области мирный житель погиб при взрыве дрона

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате взрыва дрона ВСУ в Грайвороне Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В городе Грайворон FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. Мужчину со множественными травмами доставили в Грайворонскую ЦРБ. Медики делали всё возможное, чтобы спасти его, но он находился в тяжёлом состоянии... Приношу самые искренние слова соболезнования и сочувствия родным погибшего", - написал Гладков на платформе Max.
Губернатор добавил, что также пострадал мужчина в селе Грузское Белгородской области в результате детонации дрона ВСУ.
"В селе Грузское Борисовского округа в результате детонации беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением колена доставили в Борисовскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведён в городскую больницу №2 города Белгорода", - заключил он.
