Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Белгородском округе, есть раненые
13:33 13.03.2026 (обновлено: 13:35 13.03.2026)
Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Белгородском округе, есть раненые
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоврежденный в результате атаки БПЛА ВСУ пассажирский автобус в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Белгородском округе, ранены трое мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"На участке автодороги Никольское - Таврово Белгородского округа дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. Подъезжаем на место. Трое мирных жителей ранено. Мужчине с осколочными ранениями оказали первую помощь на месте бойцы "Орлана". Затем его попутным транспортом доставили в село Таврово", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что другого мужчину с травмой головы жители доставили в Тавровскую амбулаторию. После чего обоих пострадавших забрала бригада скорой и отвезла в городскую больницу №2 Белгорода.
"Ещё одного мужчину с баротравмой в городскую больницу №2 г. Белгорода доставили неравнодушные жители, которые остановились, чтобы помочь… После полного обследования диагноз не подтвердился, он отпущен домой", - уточнил губернатор.
