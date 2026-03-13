102-летняя жительница Китая раскрыла секрет долголетия

ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. Стодвухлетняя долгожительница из Китая для поддержания здоровья спит по 15 часов, ест свиные ножки и пьет китайский алкоголь каждый день, пишет газета Ханчжоу Жибао

Цзинь Баолин проживает в сельской местности в провинции Чжэцзян на востоке Китая . Несмотря на то, что у бабушки плохой слух и ей нужна помощь при ходьбе, она "удивительно энергична и здорова". Как пишет газета, за исключением одного случая несколько лет назад, когда Цзинь Баолин простудилась и ей понадобилась капельница, бабушка не посещала больницу уже более полувека.

Каждое утро Цзинь Баолин просыпается около 9 часов, умывается, а затем сидит во дворе своего домика, греясь на солнце. Ложится спать ровно в 7 вечера. Кроме того, бабушка каждый день после обеда спит один-два часа. По словам ее сына, которые приводит газета, в общей сложности Цзинь Баолин спит по 15 часов в день.

Продолжительный сон - не единственный секрет долголетия бабушки. Долгожительница никогда не пропускает приемы пищи: на завтрак всегда мясная булочка, пельмени или вонтоны (разновидность китайских пельменей - ред.) с мясом, на обед и ужин - лапша или рис.

"Она особенно любит мясо, в особенности блестящие (от жира - ред.) свиные ножки, которые съедает по две-три штуки за каждый приём пищи, потребляя до полукилограмма в день", - пишет газета.

Кроме того, в течение дня Цзинь Баолин перекусывает маленькими булочками, пьёт воду, настоянную на коричневом сахаре и красных финиках, и съедает три апельсина и два яйца. При этом бабушка совершенно не признает овощи.

В молодости Цзинь Баолин любила выпить, и до сих пор сохраняет эту привычку, выпивая каждый день без исключения иногда до 250 миллилитров желтого вина (китайский алкогольный напиток, обычно содержит около 8-12% алкоголя), настоянного на финиках, лонгане, личи и красной восковнице.