102-летняя жительница Китая раскрыла секрет долголетия - РИА Новости, 13.03.2026
16:04 13.03.2026
102-летняя жительница Китая раскрыла секрет долголетия
102-летняя жительница Китая раскрыла секрет долголетия

Сон, алкоголь и свинина: 102-летняя жительница Китая раскрыла секрет долголетия

© Фото : соцсетиЦзинь Баолин
Цзинь Баолин - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© Фото : соцсети
Цзинь Баолин
ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. Стодвухлетняя долгожительница из Китая для поддержания здоровья спит по 15 часов, ест свиные ножки и пьет китайский алкоголь каждый день, пишет газета Ханчжоу Жибао.
Цзинь Баолин проживает в сельской местности в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Несмотря на то, что у бабушки плохой слух и ей нужна помощь при ходьбе, она "удивительно энергична и здорова". Как пишет газета, за исключением одного случая несколько лет назад, когда Цзинь Баолин простудилась и ей понадобилась капельница, бабушка не посещала больницу уже более полувека.
Каждое утро Цзинь Баолин просыпается около 9 часов, умывается, а затем сидит во дворе своего домика, греясь на солнце. Ложится спать ровно в 7 вечера. Кроме того, бабушка каждый день после обеда спит один-два часа. По словам ее сына, которые приводит газета, в общей сложности Цзинь Баолин спит по 15 часов в день.
Продолжительный сон - не единственный секрет долголетия бабушки. Долгожительница никогда не пропускает приемы пищи: на завтрак всегда мясная булочка, пельмени или вонтоны (разновидность китайских пельменей - ред.) с мясом, на обед и ужин - лапша или рис.
"Она особенно любит мясо, в особенности блестящие (от жира - ред.) свиные ножки, которые съедает по две-три штуки за каждый приём пищи, потребляя до полукилограмма в день", - пишет газета.
Кроме того, в течение дня Цзинь Баолин перекусывает маленькими булочками, пьёт воду, настоянную на коричневом сахаре и красных финиках, и съедает три апельсина и два яйца. При этом бабушка совершенно не признает овощи.
В молодости Цзинь Баолин любила выпить, и до сих пор сохраняет эту привычку, выпивая каждый день без исключения иногда до 250 миллилитров желтого вина (китайский алкогольный напиток, обычно содержит около 8-12% алкоголя), настоянного на финиках, лонгане, личи и красной восковнице.
Несмотря на свой возраст, Цзинь Баолин сама штопает носки и пришивает подошвы к обуви, а также обладает исключительным мастерством в изготовлении соломенных сандалий и шляп. По словам родных бабушки, которые приводит газета, Цзинь Баолин никогда ни с кем не спорит и забывает о проблемах, как только появляется такая возможность.
